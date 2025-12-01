この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「正直困ります...現役歯科医師が語る本当に困る患者さんについて本音で話します！」と題した動画が公開され、歯科医を務める木村隆寛氏が登場。東京で5軒のクリニックを経営する木村氏が、これまでの臨床経験から、本当に困る患者さんや逆に本気になった患者さんについて語った。



木村氏は「やっぱり一番困るのはコミュニケーションが取れない患者さんですね」と明かし、その理由を「言ったことをやってくれない」「明らかに嘘をつく」「上から強く出てくる」といった具体例を挙げた。



さらに、自己主張の強すぎる患者についても言及。「患者さんが“絶対こうしてほしい”“こうしなきゃダメ”と主張が激しすぎると、もうどうにも折り合いがつかず本当に困る」と吐露。特に専門的な知識が曖昧なまま特定の治療に固執されると「最大で微調整20回、追加治療費なし…さすがに無理でした」と極端な実例も披露した。



また、「予約のドタキャン」についても「一番困るのはキャンセル。連絡ひとつあればいいのに“雨だから行きません”は悲しい」と苦言。外国人患者の増加による言語的なギャップも負担になるとしながら、「言葉が通じないだけで負荷がかかる」と素直な胸の内を打ち明けた。



一方で、木村氏が本気になれる患者像については「やる気のある患者さんには本気で向き合わざるを得ない」「困っている人や悩んでいる人、頼ってきてくれた人を助けたい」と熱い想いを語った。その上で、「患者さんには権利と同時に義務がある。医療は双方の協力があってこそうまくいくもの。患者さんも良い患者になる努力をして欲しい」と真剣なメッセージを投げかけた。



