34万円！ 普通免許で乗れる「新スーパーカブ」発売！ 50cc生産終了後の救世主!? 110ccエンジン搭載の「Lite」とは

普通免許で乗れる「110ccカブ」遂に登場！ 50cc生産終了後の救世主、110ccエンジン搭載の「Lite」12月発売

ホンダは2025年12月11日、新基準原付に対応した新型「スーパーカブ110 Lite」シリーズを発売します。

排ガス規制により生産終了となった従来の50ccモデルに代わり、109ccエンジンを搭載しながら出力を制限することで、普通自動車免許での運転を可能にしました。

【画像】超カッコイイ！ これが「新スーパーカブ」です！（44枚）

ディスクブレーキやキャストホイールなど装備も大幅に進化しており、ＳＮＳなどでは発売を待ち望む声が多く上がっています。

普通免許で運転できる「スーパーカブ110 Lite（バージンベージュ）」

2025年10月16日、ホンダは新たな時代の幕開けを告げるモデルとして、「スーパーカブ110 Lite」「スーパーカブ110 プロ Lite」「クロスカブ110 Lite」の3車種を発表しました。

これらはすべて2025年12月11日に発売が予定されており、長年親しまれてきた50ccエンジンの原付一種に代わる、新しい日常の足として期待されています。

世界累計生産1億台を超えるカブシリーズにおいて、これまで「スーパーカブ50」は新聞配達から通勤・通学まで幅広く利用されてきました。

しかし、厳格化する排ガス規制への対応が困難となり、2024年12月のファイナルモデルをもって50cc版は生産を終了しています。

原付免許や普通免許で乗れるカブが消滅するのではないかと懸念されていましたが、その解決策として投入されるのが、今回の「Lite」シリーズです。

今回登場する「Lite」シリーズ最大の特徴は、エンジンの排気量が従来の50ccではなく、109ccに拡大されている点です。

通常、この排気量では「小型限定普通二輪免許」以上が必要となりますが、本モデルは2025年4月の法改正で新設された「新基準原付」区分に適合しています。

具体的には、空冷4ストロークOHC単気筒エンジンの最高出力を4kW以下（本モデルは3.5kW）に制御することで、法的に原付一種として扱われます。

これにより、従来の50ccバイクと同様に、原付免許や普通自動車免許での運転が可能となりました。

エンジン排気量が約2倍になった恩恵は大きく、従来の50ccモデルと比較してトルクや出力性能が向上しており、よりスムーズな加速を実現。日常の移動における軽快さや使い勝手はそのままに、余裕のある走りが手に入ります。

車体構成も従来の50ccモデルから大きくグレードアップしています。

足回りには、メンテナンス性に優れるキャストホイールとチューブレスタイヤを前後に標準装備。

さらに、フロントにはディスクブレーキを採用し、前輪のみに作動するABS（アンチロック・ブレーキ・システム）を搭載することで、制動時の安心感を高めています。

また、ライダーに情報を伝えるメーターパネルでは、速度警告灯に加え、時計や平均燃費の表示、さらには今何速に入っているかがわかる「ギアポジションインジケーター」も備わっており、日常利用での利便性が追求されています。

カラーリングは、スタンダードな「スーパーカブ110 Lite」がグリーンとベージュの2色、配送業務向けの「プロ Lite」がブルーの1色、そしてアウトドアスタイルの「クロスカブ110 Lite」はマットグリーン、ベージュ、ボニーブルーの3色が用意されています。

※ ※ ※



価格は「スーパーカブ110 Lite」が34万1000円からとなっており、装備の充実ぶりを考慮すれば競争力のある設定と言えるでしょう。

市場の反応は早くも熱を帯びています。SNS上では「普通免許で乗れる新しいカブ、すごく良い」「クロスカブLiteならキャンプの足にも使えそう」といった歓迎の声や、「すぐに買います」「価格が安い」といった購入に前向きなコメントが数多く投稿されています。

普通免許で乗れる手軽さと、最新装備による安全・快適性を兼ね備えた「新スーパーカブ」は、これからの原付市場を支える主力モデルになりそうです。