モスバーガー「福袋」を発売前に開封！ 手触りふわふわ“メロクロ”エコバッグがかわいすぎる＜実物レポ＞
「モスバーガー」は、12月30日（火）から、サンリオキャラクターズのマイメロディ＆クロミとコラボレーションしたグッズと5000円相当の「お食事補助券」が入った「マイメロディ＆クロミ×モスバーガー『2026モス福袋』」を、全国の店舗で発売する。10月25日（火）から事前予約が開始されるも、人気を博し発売開始からわずか2日間でほとんどの店舗が予約終了となった本商品。いったいどんな商品が入っているのか…今回クランクイン！トレンドは、サンプルを特別にお借りし、発売前に開封！ 気になる中身をチェックしてみると、デザインはもちろん使用感にもこだわりを感じるグッズが詰まっていた。
【写真】これは人気になる！ マイメロディ＆クロミとコラボした「2026モス福袋」の中身
■“即完売”も納得のラインナップ
今回発売される「マイメロディ＆クロミ×モスバーガー『2026モス福袋』」は、巾着型の専用ビニール袋に「フェイスポーチ付きエコバッグ」、「メラミンプレート（2枚セット）」、「サテンポーチ」の3つのグッズを詰め合わせた5000円の福袋（価格は税込）。
注目は、マイメロディまたはクロミのデザインから選べる「フェイスポーチ付きエコバッグ」。思わず触りたくなるふわふわとした手触りが気持ちいい顔型ポーチの中には、「モスバーガー」の商品を持ったマイメロディやクロミ、さらにピアノちゃんなどおなじみのキャラクターをあしらったエコバッグが入っている。エコバッグはしっかりとした生地感と大きなマチが付いた大容量仕様となっており、荷物が多い日にも重宝しそうだ。
また、「モスバーガー」のイメージカラーである緑（モスグリーン）のリボンをおそろいで着けているところが、なんだかんだ仲良しな“メロクロ”の関係性を表しているみたいでかわいい！ クロミの頭巾にあしらわれているドクロマークがモスバーガーカラーなところも特別感を感じる。
それから「メラミンプレート」は、大小2つのサイズが必ずもらえるファンにとってうれしいアイテム。軽い素材で落としても割れにくい点に安心感があり、子どもとの食事シーンにもぴったりだろう。
最後に紹介するポーチは、マチ無しで小物をコンパクトに収納することが可能。一見、ピンクとパープルを基調にしたかわいらしい雰囲気だが、光沢のあるサテン生地を使用していることで大人かわいい印象に仕上がっていた。
即完売も納得のラインナップがそろった「マイメロディ＆クロミ×モスバーガー『2026モス福袋』」。なお、一部店舗では発売日当日より数量限定で店頭販売を予定しているという。 ※販売状況は店舗により異なる。
