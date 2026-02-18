キャンドゥは2月19日、ディズニープリンセス「シンデレラ」「ラプンツェル」「アリエル」「オーロラ姫」「ジャスミン」の5人が描かれた商品を全国のキャンドゥ店舗(一部店舗を除く)およびネットショップで順次発売する。ディズニープリンセスの商品が登場今回発売されるのは、ディズニープリンセスの魅力を宝石イメージのデザインで優美に表現した全39品番。シンデレラ、ラプンツェル、アリエル、ジャスミンに加えて、「オーロラ姫