“もはや日常”クマ出没、駅のトイレまで…男性襲われ負傷 入り口からクマが“のぞき込む”
クマの出没が相次いでいます。群馬県沼田市では、駅の公衆トイレで男性が襲われケガをしました。外へ出ようと入り口を見ると、クマがのぞき込んでいたといいます。
■クマと隣り合わせ“日常に” 各地で出没
「子グマの鳴き声に親グマが反応してます」
26日夜。青森市の住宅街で、クマの鳴き声が響きました。
クマを目撃
「黒いのがモソモソと動いて、鳴きながら行った」
「誰か酒でも飲んで叫んでいるのかと思った」
「いつでも」「どこでも」。クマの出没に、終わりが見えません。
クマと隣り合わせの状況は、28日も各地で…。
記者
「盛岡市の中心部で現在、人通りの多い時間ですが、河川敷にクマが出たということです」
この河川敷では、先月もクマが出没しています。
街の人は…。
街の人
「日常になってしまいました。気をつけないといけない」
■庭先に体長約1メートルのクマ「大きい声を出したら…」
長野市では、住宅の敷地内で…。
110番通報
「庭先にクマが出て、追いかけられた」
家の住人を追いかけたのは、体長1メートルほどのクマ。
クマと遭遇
「手を伸ばせば届くぐらいまでクマが来た。恐怖心というよりも驚いているから、大きい声を出したら、ここを通って逃げていった」
「まさかここまで来るとは」
◇
そして、こんなところでもクマが出没しました。
記者
「トイレに『クマ出没注意』と貼り紙が貼られています」
警備員（69）
「駅の公衆トイレでクマに襲われた」
■映像に“黒い影”トイレで男性を襲ったクマか
襲われたのは、警備員の男性。28日未明のことでした。
警察によりますと、警備員の男性がトイレで用を足した後、出入り口に見えたのは、クマの顔。体長1メートルから1.5メートルの成獣とみられるクマが現れたといいます。
男性は右脚を数か所引っかかれ、軽傷を負いました。
クマが出たのは、群馬県沼田市。JR沼田駅のトイレです。
沼田市では先月、スーパーにクマが侵入しました。
男性が襲われた時間帯の駅方向を映した映像。低い位置で動く、黒い影が確認できます。
トイレがある辺りでも…。男性を襲ったクマなのでしょうか。一度姿を消して、数秒後には走るような様子も確認できます。
クマは男性を襲った後、 行方が分からなくなっています。
地元住民
「ちょっと前に（市内の）スーパーで出て、最近は落ち着いていたけど、けさは駅のトイレで出たと聞いて」
「犬の散歩も、いつもは夕方だけど、きょうは明るいうちに」
東京からの観光客
「まさかトイレに出るとは思わない」