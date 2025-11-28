クマの出没が相次いでいます。群馬県沼田市では、駅の公衆トイレで男性が襲われケガをしました。外へ出ようと入り口を見ると、クマがのぞき込んでいたといいます。

■クマと隣り合わせ“日常に” 各地で出没

「子グマの鳴き声に親グマが反応してます」

26日夜。青森市の住宅街で、クマの鳴き声が響きました。



クマを目撃

「黒いのがモソモソと動いて、鳴きながら行った」

「誰か酒でも飲んで叫んでいるのかと思った」

「いつでも」「どこでも」。クマの出没に、終わりが見えません。

クマと隣り合わせの状況は、28日も各地で…。

記者

「盛岡市の中心部で現在、人通りの多い時間ですが、河川敷にクマが出たということです」

この河川敷では、先月もクマが出没しています。

街の人は…。

街の人

「日常になってしまいました。気をつけないといけない」

■庭先に体長約1メートルのクマ「大きい声を出したら…」

長野市では、住宅の敷地内で…。

110番通報

「庭先にクマが出て、追いかけられた」

家の住人を追いかけたのは、体長1メートルほどのクマ。

クマと遭遇

「手を伸ばせば届くぐらいまでクマが来た。恐怖心というよりも驚いているから、大きい声を出したら、ここを通って逃げていった」

「まさかここまで来るとは」

◇

そして、こんなところでもクマが出没しました。

記者

「トイレに『クマ出没注意』と貼り紙が貼られています」

警備員（69）

「駅の公衆トイレでクマに襲われた」

■映像に“黒い影”トイレで男性を襲ったクマか

襲われたのは、警備員の男性。28日未明のことでした。

警察によりますと、警備員の男性がトイレで用を足した後、出入り口に見えたのは、クマの顔。体長1メートルから1.5メートルの成獣とみられるクマが現れたといいます。

男性は右脚を数か所引っかかれ、軽傷を負いました。

クマが出たのは、群馬県沼田市。JR沼田駅のトイレです。

沼田市では先月、スーパーにクマが侵入しました。

男性が襲われた時間帯の駅方向を映した映像。低い位置で動く、黒い影が確認できます。

トイレがある辺りでも…。男性を襲ったクマなのでしょうか。一度姿を消して、数秒後には走るような様子も確認できます。

クマは男性を襲った後、 行方が分からなくなっています。

地元住民

「ちょっと前に（市内の）スーパーで出て、最近は落ち着いていたけど、けさは駅のトイレで出たと聞いて」

「犬の散歩も、いつもは夕方だけど、きょうは明るいうちに」

東京からの観光客

「まさかトイレに出るとは思わない」

11月末になっても、出没が止まらないクマ。もし遭遇した場合は、落ち着いて、背中を見せずに距離を取ることが大切です。