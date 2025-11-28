2024年の販売時、話題になったびっくりドンキーのサイドメニュー「クロケット」が、2025年に再登場。

カラッと・サクッとした揚げたての美味しさを、期間限定で楽しめます☆

びっくりドンキー「クロケット」2025

価格：イートイン 520円(税込)／テイクアウト 570円(税込)／宅配 800円(税込)

販売期間：2025年11月27日（木）〜期間限定

ハンバーグレストラン「びっくりドンキー」が、期間限定のサイドメニュー「クロケット」を販売。

2024年に期間限定で販売し、びっくりドンキーのニューフェイスとして話題になったサイドメニューが、再び登場します！

クロケット

「クロケット」は、カラッとクリスピーな外側で、まろやかなマッシュポテトが中につまった、期間限定のサイドメニュー。

揚げたての香ばしさが食欲をそそる、サクッとした食感がポイントです。

びっくりドンキー定番のオリジナルマヨネーズタイプとトマトソースにディップして味わえます☆

クロケット（テイクアウト/宅配）

テイクアウトや宅配でも注文可能です。

また、びっくりドンキーには「クロケット」のほかにも魅力的なサイドメニューが多数。

2025年11月27日から登場する「ドンキー満喫セット」で選べるサイドメニューにも、さまざまな料理が用意されています。

そして、びっくりドンキーのサイドメニューは、ビールとの相性も抜群。

びっくりドンキーのビールとノンアルコールのビールテイスト飲料は、北海道小樽市にある自社醸造所で作られています！

ドイツの伝統的な製法で作られた「ドンキーハウスビール〈樽生〉」をはじめ、季節のお酒やノンアルコールの「ドンキーフリー（ピルスナー／スタウト）」を提供。

季節のノンアルコールも用意しており、さまざまなニーズに応えています。

自社醸造という強みを活かすことで、原材料から製法までこだわり抜き、時間と手間をたっぷりかけた味わいを実現。

揚げたての「クロケット」や「フライドポテト」などのサイドメニューとともに味わいたい1杯です☆

カラッ！サクッ！食感の揚げたてまろやかポテトが、2025年も再登場。

びっくりドンキーの「クロケット」2025は、2025年11月27日より期間限定で販売です！

