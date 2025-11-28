ゆっくり不動産、届きそうにない棚のあるロフト付き物件を内見！「衝撃の空中収納」
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
動画「【面白物件】絶対に届きそうにない棚のあるロフト付き物件を内見！」で、物件紹介系YouTuberのゆっくり不動産さんが、世田谷区で見つけた“特別仕様”のロフト付きワンルームについて語った。今回の物件は、他の部屋とはひと味違う「特別住戸」。物件資料を眺めていて「またまた面白い物件を見つけてしまいました」と話しつつ、ワクワクしながら現地を訪問している様子が伝わる。
早速現地に到着すると、自分専用の螺旋階段や、“My階段”“Myエントランス”に優越感を感じつつ、部屋の中に入ると「キッチン近いなあ」と玄関からキッチンまでの距離感にも驚きを隠せない。
物件最大の謎は、空中に浮かぶ謎の棚だった。「棚が空中に浮いとるやん。こんなんどうやって物を取るんでしょう？ロフトからジャンプするってこと？」「いや、これはきっと設計ミスでしょう。設計師さん。さてはやらかしましたね」と、独自の視点で“設計者もビックリ”の造りに言及。ロフトに上がっても「やっぱり届かないですね」「サスケもびっくりな生活様式ですよ」と、リアルな目線で棚の不思議に迫る。
しかし、最後には間取り図でその謎を解読。「か、可動はしご？つまりロフトに上がるはしごを動かして、棚の下の白いバーに引っ掛けて使うってことですか。なるほど、そうきましたか」と、解決に至る様子も紹介。「設計ミスとか言って、すみませんでした」「一つ勉強になりました。はしごは動かせる」と、見事にオチをつけた。
動画の締めくくりには「いかがでしたでしょうか、ロフト付き、いや空中収納付きワンルーム。特別仕様ということで、ツッコミどころが多い面白い物件でした。次回も変わった物件の内見をしていきますよ。お楽しみに」とコメントし、チャンネル登録を呼びかけている。
こんにちは。ゆっくり不動産です。日本中に眠っている個性的な物件・住宅をご紹介しています。お仕事の依頼、取材ご希望の個性的な物件・住宅情報は以下フォームにてご連絡お願いします。https://bit.ly/3ttuMJx個性的な住宅にお住まいの方、設計した設計事務所様、様々な方からの撮影依頼もお待ちしてます。