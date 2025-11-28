「起用法についてはまだ分からない」「投げる投げないにかかわらず、投げたパターン、投げないパターン、何通りかパターンをもっているべき」

【WBC「5つの疑問」】抑え候補の佐々木朗希は参戦できるの？ 本人&ドジャースが乗り気でも保険会社は「原則NG」

大谷翔平（31=ドジャース）が日本時間26日、出場を表明した来年3月のWBCに関してこう言った。

今季55本塁打の打撃はもちろん、投手としてもメジャーでトップクラスの実力の持ち主。侍ジャパンは言うまでもなく、二刀流の起用を望んでいるが、「まだ分からない」のはドジャースが投手起用にゴーサインを出していないからだ。

大谷は「ドジャースと話をしながら、開幕に向けて終わった後のキャンプにどういう感じで入っていけばいいのか、プランに沿って選んでいけばいいと思う」とも言った。

今年の6月に投手として2度目の右肘靱帯修復手術から復帰。本人は来季、開幕から先発として投げるつもりでいるものの、球団は二つ返事でOKというスタンスではない。

ドジャースのゴームズGMは、大谷の来季の投手起用について、「今年と比べると通常に近い起用法になるだろうが、流動的になる可能性もある」と含みをもたせている。

「今年のポストシーズンから、球数やイニング数など投手としての制限はなくなった。ただし、投打の二刀流は負担が大きい。基本は開幕から通常の中5、6日以上の間隔を空けた先発起用でしょうけど、GMが流動的と言っているのは理由がある」と、特派員のひとりがこう続ける。

「シーズンを通して投打そろって突出した数字を残した経験がない」

「大谷は開幕からポストシーズンまで、先発として完走した経験が一度もないのです。エンゼルス時代は一度もプレーオフに出ていませんから。2022年はサイ・ヤング賞投票で4位に入ったけれども、その年は34本塁打と前年の46本塁打を大きく下回った。投手として良いシーズンは、打者としての成績がいまひとつ、打者として飛び抜けた成績を残した年は投手としていまひとつと、投打の成績は隔年になる傾向がある。つまりシーズンを通して投打そろって突出した数字を残した経験がないのは、大谷といえども体力には限界があるということです。今年は投手として6月からの復帰だったのに、ワールドシリーズは完全なガス欠。先発した第7戦なんて、マウンド上で肩で息をしていたほど。ドジャースの首脳陣が危惧しているのはそこです。開幕からポストシーズンまで投打ともに突出した成績を残した経験がないのに、開幕前のWBCから打って投げてのフル回転では体力が最後までもたないとみているのです」

ドジャースの首脳陣が今季、大谷の投手としての復帰をあえて遅らせたのもそんな事情からではないか。手術明けということはもちろん、シーズン後のプレーオフまでベストな状態を維持しようと考えていたのだ。

別の特派員がこう言う。

「ドジャースの最大の懸案事項は抑えだが、カーショーが引退した後の先発陣も今年のように盤石ではない。実績があって計算の立つ先発左腕はスネル（32）ひとりですからね。サイ・ヤング賞左腕のスクーバル（29）をトレードで獲得するというウワサが、いまだに米メディアを賑わせているのも球団内部にそんな声があるからですよ。あくまでもオフの補強次第ですが、仮に強力な先発を補強するようであれば、大谷を開幕から投手としてフル回転させる必要はなくなる。今年同様、シーズン中からの投手復帰が選択肢に入ってくる可能性もあります」

大谷は自身の起用法について、「（ドジャースと侍ジャパン）どちらともコミュニケーションをとらないといけない」と話しているとはいえ、主導権はあくまでも大谷に総額1000億円超のカネを払うドジャースが握っている。

前回大会でも大谷のエンゼルスやダルビッシュ有（39）のパドレスは侍ジャパンに対して、細かい球数や登板間隔を指定してきたという。大谷やダルがそれに従ったかはともかく、今回はワールドシリーズ3連覇を目指している常勝球団のドジャースだ。侍ジャパンも大谷も、今度ばかりはドジャースの方針に従うしかなさそうだが……。

◇ ◇ ◇

佐々木朗希＆山本由伸らは出場できるのか。そして、最大のライバル・米国に勝てそうなのか。

