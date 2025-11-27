アーセナルvsバイエルン 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第5節】(エミレーツ スタジアム)
アーセナル 3-1(前半1-1)バイエルン
<得点者>
[ア]ユリエン・ティンバー(22分)、ノニ・マドゥエケ(69分)、ガブリエル・マルティネッリ(77分)
[バ]レナート・カール(32分)
<警告>
[ア]ミケル・アルテタ(43分)、ウィリアン・サリバ(74分)、ミケル・メリノ(80分)
[バ]ダヨ・ウパメカノ(23分)、コンラッド・ライマー(43分)、ビンセント・コンパニ(59分)
観衆:58,780人
└プレミアリーグとCLで首位に! アーセナル指揮官アルテタ「欧州最高の相手に信じられない試合をした」
