「スロットよ、もう出て行け」「手遅れになる前に解任しろ」泥沼のリバプールが蘭王者に衝撃の１−４惨敗…まさかの12戦９敗で公式SNSは大荒れ「ピッチに立っていたのはソボスライだけ」「守備がひどすぎる」
またしてもショッキングな敗戦だ。
現地11月26日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第５節で、遠藤航が所属するイングランド覇者のリバプールがオランダ王者のPSVと本拠地アンフィールドで対戦。１−４の惨敗を喫し、公式戦３連敗となった。
ここ11試合で８敗と大不振のリバプールは、主将のフィルジル・ファン・ダイクのハンドで献上したPKを決められ、開始６分に先制を許す。
16分にドミニク・ソボスライのゴールで追いついたものの、その後も攻め込みながら勝ち越し点を奪えず。逆に、脆弱な守備を突かれて、56分、73分、90＋１分に失点。ホームで屈辱の大敗となった。
ここ12戦で９敗という体たらくに、レッズファンは憤慨。クラブの公式SNSには、次のような厳しい声が殺到し、大荒れとなっている。
「スロットよ、もう出て行け」
「ありがとうスロット。でも、さようなら」
「守備がひどすぎる」
「恥を知れ」
「ピッチに立っていたのはソボスライだけ」
「見るだけ時間の無駄だった」
「３試合で10失点、何が起きてるんだ？」
「ファン・ダイクもサラーも最低だった」
「もう我慢に限界だ」
「手遅れになる前に監督を解任しろ」
王者の面影を失った名門は、この泥沼から抜け出せるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
