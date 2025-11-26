Photo: ヤマダユウス型

2024年3月に発売されたBoseのオープン型イヤフォン「Ultra Open Earbuds」。

発売価格の3万9600円から現在は少し値下がりし、今は3万1680円。それがAmazonブラックフライデーセールだと2万7720円。たぶん、今、これが底値だと思います。

2024年に初めてこれを見たときは、「今の時代でANCないの!?」と思ったのですが、その後オープン型イヤフォンどんどん増えています。“ノイキャンはなくてもいい”ではなくて、“ない方がいい”という人はけっこういるんです。周辺環境音が聞こえる安全性や、耳を塞がない開放的な装着感がその魅力です。オープンでも音がいいのは当然！

学生のファーストイヤフォンや、外をランニングする人、トレッキングする人には、ANCイヤフォンよりもずっと適しているかと。

個人的にもオープン型イヤフォンは、このBose Ultra Open Earbudsをきっかけにずっと気になっており、今回のBFセール中に買うか悩んでいます。今、あちこちBFセールが開催されていますが、このイヤフォンが1番悩んでいます。あーん、どうしよう！

Ultra Open Earbudsはカラバリ豊富なのも魅力なのですが、Amazonセールでは色によって価格（割引率）が異なるので注意！ アクセサリ感覚で「ドリフトウッドサンド」と「ミッドナイトバイオレット」、ちょい個性派で「サンセットイリデッセンス」が個人的にささっております。かわいいよー。