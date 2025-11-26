キュウ・ぴろが11月23日に放送されたABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」で、所属するタイタンのトップである爆笑問題・太田光とのエピソードを明かした。

SMA（ソニー・ミュージックアーティスツ）時代に結成し、フリーやオフィス北野を経て、現在はタイタンに所属するゲストのキュウ。

パーソナリティのこたけ正義感は「タイタンなんで、爆笑（問題）さんがいるじゃないですか。なんか漫才の話とかすることあるんですか？太田さんとかと」と尋ねた。

キュウ・ぴろは「M-1の前とかね。決勝の前とかは、一応アドバイスみたいなのくれたよ」と返した。

タイタンからキュウとウエストランドの2組が決勝に進出した2022年のM-1グランプリの話題になった。

ぴろは「（決勝の前に会ったときに）心構えとして、太田さんが『審査員とかいないと思って、無視でいいから。目の前のお客さんとテレビの前の視聴者に向かって、漫才してこい』って」「『お笑いはお客さんのもんだから』って」と太田光からのアドバイスを明かした。

2022年のM-1は決勝9位という結果に終わり、再び太田のもとへ挨拶に行ったという。

ぴろは「『何やってんだよ』みたいなイジってくれたり、『お前ら、めっちゃスベってたな』みたいなことを言ってくれたり、イジってくれたりする人なんだけど」「俺、びっくりしたんだけど、喫煙所で『9位でした』って言ったら、『お前ら、面白かったけどな』って言ってくれたのが意外すぎてなんも言えなかった」と振り返った。

こたけは「それ嬉しいですね。タイタンの人って、みんな常に爆笑さんが上にいて、その爆笑さんを意識してる」「（ウエストランドの）井口さんとかも常に爆笑さんの話してるイメージあるし」と語った。

爆笑問題は隔月開催の事務所ライブ「タイタンライブ」で、毎回新ネタを披露している。10月に開催されたタイタンライブにゲスト出演したこたけは、舞台袖から見た爆笑問題の姿に感銘を受けたという。

ぴろは「あのグレードのクラスの人が新ネタを下ろしてバチバチにマックスで、マンキンで、抜かずにやってて、ちゃんとウケて、爆笑とってて、その姿見てたら芸人として背中がかっこいい」と熱弁。

こたけも「他に本当にいないかもしれないですね。他の事務所見渡しても」と話し、爆笑問題ほどの大御所が若手に交じって毎回新ネタを披露していることに改めて感心した。

ぴろは「芸人始める前までは、爆笑問題さんってそんなに好きじゃなかった。面白いと思ってなかった。ワーワー騒いでるだけと思ってた」と告白し、相方・清水誠も「田中さんも全然止めてくれねぇし」と共感していた。

しかし、芸人になり、爆笑問題の「かっこよさ」に気付かされたというキュウの二人。

ぴろは「芸人って生き様というか。生き方に出るし、生き方に憧れるし、生き方を尊敬するじゃん？やっぱそうだなってつくづく、改めてあの人を見ると思う」と話した。

賞レースを左右するネタ選びや清水の「顔砲」などについても語っている。

過去のアーカイブは各種Podcast「こたけ正義感の聞けば無罪」で無料配信中。

次回の放送は、11月30日。そちらもお楽しみに！

【番組概要】

■ABCラジオ「こたけ正義感の聞けば無罪」

■放送時間：毎週日曜日22時～23時

■パーソナリティ：こたけ正義感

■メール：メールフォーム（https://cipher.asahi.co.jp/r_muzai/）よりお送りください。

■番組公式X：＠muzai1008

■配信：放送終了後の毎週日曜日23時ごろ～各種Podcastにて配信

→配信先はこちら