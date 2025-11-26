Image: Amazon

フットワーク重視でいきましょう！

星の数ほど存在している完全ワイヤレスイヤホン。どれを選ぶか？はもう難問オブ難問で。人それぞれ求める機能が違うので、「正解がない」状態ですよね。

その中でもし、コンパクトさを求めるなら「Beats Solo Buds」は見逃せないかな。

Amazonでなんと45％OFFで6,980円。これ元値1万2800円ですからエグい値引きですね…ブラックフライデー怖い。

とことんコンパクト、さらに日中つけっぱなしOK

なにがすごいか？というと、このケースの圧倒的小ささ！

完全ワイヤレスイヤホンはケースにバッテリーが備わっていて、収納して充電…といったものがほとんどですけど、こちらはケースにバッテリーなし。その代わり極限まで小さく、コンパクトにしているんです。

となると、イヤホンの稼働時間が犠牲に…ならないのがすごいところ。

イヤホン単体で最大18時間の音楽再生ができるので、朝の通勤・通学中に装着してから、帰宅まで。それこそ寝る前までつけっぱなしでもバッテリが持つ計算。そりゃあケースにバッテリー要らんわってなりますよね！

え？ でも充電忘れたらどうすんだって？

そのへんのUSB-Cケーブルでスマホに繋いで充電できます。

5分の充電で1時間再生できるくらいまで回復するので、ちょっとした耳休めのときに繋いでおけば、もうエンドレスで使えますねー。

ノイズキャンセリングなどはなくてシンプルなイヤホンですけど、iPhoneだけでなく、Androidスマホでも使えてデザインもかわいい（特に赤いいよね！）。

とにかくフットワーク重視するなら、荷物をコンパクトに抑えたいなら。悪いこと言わないので、45％OFFのうちに確保しておきましょう。

