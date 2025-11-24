¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¿ÀÆ¸¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ò¾Íè¥È¥Ã¥×²¼¤Çµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡©¡¡¡Ö¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤¬10ÈÖ¥¿¥¤¥×¤À¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×
º£²Æ¤Ë¥Ñ¥ë¥á¥¤¥é¥¹¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¹çÎ®¤·¡¢Áá¤¯¤â¼çÎÏ¤Î°ì³Ñ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½FW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¡£¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏ¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Íè²Æ¤Î2026WÇÕ¤Ç¤â±¦¥¦¥¤¥ó¥°1ÈÖ¼ê¤Ï¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤Ï¤Þ¤À18ºÐ¤È¼ã¤¤Áª¼ê¤À¤¬¡¢º£¸å¤É¤¦À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤í¤¦¤«¡£±Ñ¡ØThe Telegraph¡Ù¤Î¥Þ¥Ã¥È¡¦¥í¥¦µ¼Ô¤Ï¡¢Ç¯Îð¤È¶¦¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤òÃæ±û¤Ë°Ü¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ï±¦¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¥á¥¤¥ó¤À¤¬¡¢¤è¤ê¥´¡¼¥ë¤Ë¶á¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¥×¥ì¥¤¤µ¤»¤ë·×²è¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼ÆâÉô¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤â±¦¥µ¥¤¥É¤È¥È¥Ã¥×²¼¤ÎÎ¾Êý¤Ç¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢ºÇ¶á¤â²ø²æ¤ò¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¥È¥Ã¥×²¼¤ËÆþ¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¥Ñ¥ë¥Þ¡¼¤ÎÆÀÅÀÎÏ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤â·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤âÆ±¤¸À®Ä¹¥ë¡¼¥È¤òÃ©¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
