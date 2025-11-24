“赤いヒーロー”活躍の新特撮シリーズ「PROJECT R.E.D.」来年始動 第1弾作品は「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ」
【モデルプレス＝2025/11/24】1975年から50年の長きに渡って愛されてきた【スーパー戦隊シリーズ】の枠で新たな特撮ヒーローシリーズ【PROJECT R.E.D.】（テレビ朝日系／毎週日曜午前 9：30〜10：00放送）が2026年より始動。あわせて、第1弾として放送される作品は『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』であることが発表された。
【写真】「ゴジュウジャー」ヒロイン降板した美人女優
「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字を取ってつけられたこの【PROJECT R.E.D.】は、その名の通り、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ。このシリーズでは、今後放送されるさまざまな作品がクロスオーバーすることで、それぞれの世界観に奥行きをもたせるなど、多面的な展開が予定されている。
【PROJECT R.E.D.】の記念すべき第1弾作品は『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』。このタイトルを見て、懐かしい気持ちになった人も多いであろう『宇宙刑事ギャバン』（1982〜1983年）は、地球を守るため宇宙犯罪組織と戦うヒーローの活躍を描いた人気作品。80年代に、メタリックなスーツ姿のヒーローが与えた鮮烈な印象で、日本のみならず海外ファンをも熱狂させたレジェンド作品だ。
唯一無二のヒーロービジュアルや宇宙を舞台にしたSF要素など、その革新性は受け継ぎつつも、2026年の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、まったく別モノ。最新の映像表現と演出手法により、ゼロから構築したまったく新しい「ギャバン」だ。AIや宇宙探査、宇宙事業など、80年代に人々が抱いていた“未来予想”は今や現実。技術の進化が著しい今だからこそ可能な映像表現と、リアルに響くストーリー構築で、新生ギャバンが誕生する。
さらに、【PROJECT R.E.D.】の掲げるテーマ“赤いヒーロー”が中心となるシリーズ第1弾ということで、もちろん主人公のヒーロー：ギャバン・インフィニティもメタリックレッドのコンバットスーツ。今回解禁されたのは、メタリックボディが赤く光る最高にクールなヒーロービジュアル。今後は全体像が公開される。最新技術でスタイリッシュな赤いヒーローの活躍を描く同作。気になる登場人物やストーリーなどは追って発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ゴジュウジャー」ヒロイン降板した美人女優
◆新たな特撮映像シリーズ【PROJECT R.E.D.】始動
「超次元英雄譚」の英訳【Records of Extraordinary Dimensions】の頭文字を取ってつけられたこの【PROJECT R.E.D.】は、その名の通り、“赤いヒーロー”が活躍する新たな特撮映像シリーズ。このシリーズでは、今後放送されるさまざまな作品がクロスオーバーすることで、それぞれの世界観に奥行きをもたせるなど、多面的な展開が予定されている。
唯一無二のヒーロービジュアルや宇宙を舞台にしたSF要素など、その革新性は受け継ぎつつも、2026年の『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』は、まったく別モノ。最新の映像表現と演出手法により、ゼロから構築したまったく新しい「ギャバン」だ。AIや宇宙探査、宇宙事業など、80年代に人々が抱いていた“未来予想”は今や現実。技術の進化が著しい今だからこそ可能な映像表現と、リアルに響くストーリー構築で、新生ギャバンが誕生する。
◆メタリックボディが赤く光るビジュアル解禁
さらに、【PROJECT R.E.D.】の掲げるテーマ“赤いヒーロー”が中心となるシリーズ第1弾ということで、もちろん主人公のヒーロー：ギャバン・インフィニティもメタリックレッドのコンバットスーツ。今回解禁されたのは、メタリックボディが赤く光る最高にクールなヒーロービジュアル。今後は全体像が公開される。最新技術でスタイリッシュな赤いヒーローの活躍を描く同作。気になる登場人物やストーリーなどは追って発表される。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】