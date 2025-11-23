¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ë¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ²ÃÂ®¡×¤ÎÊ¸¸À¡¢»ºÌý¹ñ¤ËÇÛÎ¸¤·¿¨¤ì¤é¤ì¤º¡Ä£Ã£Ï£Ð£³£°ÊÄËë
¡¡¡Ú¥Ù¥ì¥ó¡áÀ¾¸¶´²¿Í¡¢µ´Æ¬Êþ»Ò¡Û¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¹ñÏ¢µ¤¸õÊÑÆ°ÏÈÁÈ¤ß¾òÌóÂè£³£°²óÄùÌó¹ñ²ñµÄ¡Ê£Ã£Ï£Ð£³£°¡Ë¤Ï£²£²Æü¡¢µ¤¸õÊÑÆ°¤ÎÈï³²¤ò·Ú¸º¤¹¤ë¡ÖÅ¬±þºö¡×¤ÎÈ¯Å¸ÅÓ¾å¹ñ¸þ¤±¤Î»ñ¶â¤ò£³ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹¤³¤È¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ç°ÕÊ¸½ñ¤òºÎÂò¤·¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£
¡¡¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¡¢ÅÓ¾å¹ñ¤¬Å¬±þºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤¿¤á¤Î»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö£²£°£³£µÇ¯¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£³ÇÜ¤Ë¤¹¤ëÅØÎÏ¤òµá¤á¤ë¡×¤ÈµºÜ¤·¤¿¡£´ð½à¤Î»þ´ü¤ÏÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Àè¿Ê¹ñ¤ËÎ¨Àè¤·¤Æµò½Ð¤¹¤ë¤è¤¦Â¥¤·¤¿¡£
¡¡²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½Ðºï¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Î¶¯²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»º¶È³×Ì¿Á°¤«¤é¤Îµ¤²¹¾å¾ºÉý¤ò£±¡¦£µÅÙ°ÊÆâ¤ËÍÞ¤¨¤ëÀ¤³¦ÌÜÉ¸¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê²ñµÄÂÎ¤òÀßÃÖ¤·¡¢¡Ö¹ñºÝ¶¨ÎÏ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£²ñµÄÂÎ¤Ï¡¢³Æ¹ñ¤Îºï¸ºÌÜÉ¸¤Î°ú¤¾å¤²¤ä¼Â¹Ô¤ò¿ä¿Ê¡¦»Ù±ç¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢²¤½£¤äÃæÆîÊÆ¤Î¹ñ¡¹¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤¿¡Ö²½ÀÐÇ³ÎÁ¤«¤é¤ÎÃ¦µÑ¤Î²ÃÂ®¡×¤Ï¡¢¹ç°ÕÊ¸½ñ¤Ç¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Æ±ÍÍ¤ÎÊ¸¸À¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À£²£³Ç¯¤Î£Ã£Ï£Ð£²£¸¤Î¹ç°ÕÆâÍÆ¤ò¡ÖºÆ³ÎÇ§¤¹¤ë¡×¤È¤ÎµºÜ¤Ë¤È¤É¤á¤¿¡£»ºÌý¹ñ¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡²ñµÄ¤Ï£±£°Æü¤Ë³«Ëë¤·¡¢£±£¹£µ¤«¹ñ¡¦ÃÏ°è¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Ï·çÀÊ¤·¤¿¡£¼¡²ó£Ã£Ï£Ð£³£±¤Ï¥È¥ë¥³¡¢£Ã£Ï£Ð£³£²¤Ï¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£