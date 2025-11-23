¹¤¬¤ë¤«¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡×µÙ²Ë¡Ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¸ì³Ø¡¦·Ð±Ä¤Ê¤É¤Î³Ø¤ÓÄ¾¤·¡¢¹ñ¤¬µëÉÕ¶âÀ©ÅÙ»Ï¤á¤ë
¡¡Æ¯¤¯¿Í¤¬¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¡Ê¥¹¥¥ë¡Ë¤ò³Ø¤Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤òÂ¥¿Ê¤·¤è¤¦¤È¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬£±£°·î¡¢»Å»ö¤òµÙ¤ó¤Ç³Ø¤ÓÄ¾¤¹¿Í¤ò·ÐºÑÅª¤Ë»Ù±ç¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡µ»½Ñ³×¿·¤ä¼Ò²ñÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢½¾¶È°÷¤Î¿¦¾ìÎ¥Ã¦¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤Ë¤Ê¤ë¤È·üÇ°¤¹¤ë´ë¶È¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤ÇÄêÃå¤¹¤ë¤«¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊÀ¾°æÎË¡¢²¼ÎÓ±ÍÅµ¡Ë
¸ÛÍÑÊÝ¸±¸¶»ñ¤Ë
¡¡¿·À©ÅÙ¤Ï¡¢½¢Ï«¼Ô¤¬¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Î¤¿¤á¤ËÏ¢Â³£³£°Æü°Ê¾å¡¢¿¦¾ì¤òµÙ¤à¾ì¹ç¡¢¸ÛÍÑÊÝ¸±¤ò¸¶»ñ¤Ë¡¢ÄÂ¶â¤Î£µ¡Á£¸³ä¤ò¡Ö¶µ°é·±ÎýµÙ²ËµëÉÕ¶â¡×¤È¤·¤Æ°ìÄê´ü´Ö»Ùµë¤¹¤ë¤â¤Î¡£´ë¶È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½¢Ï«¼Ô¤Î³Ø¤Ó¤Î¤¿¤á¡¢Íµë¡¦Ìµµë¤ÎµÙ²ËÀ©ÅÙ¤äºÆ¸ÛÍÑÀ©ÅÙ¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñ¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÌµµë¤ÎµÙ²Ë¤ò¼è¤ë¿Í¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£´ë¶È¤È½¢Ï«¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ÎÉáµÚ¤ò¿Þ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤À¡£
¡¡¹ñ¤¬ÁÛÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«¼Ò¶ÈÌ³¤Ë³èÍÑ¤¹¤ë£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Î³«È¯¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢·Ï¤Î¥¹¥¥ë¤Ë²Ã¤¨¡¢É½·×»»¥½¥Õ¥È¤Ê¤É¤òÁàºî¤¹¤ë´ðÁÃÅª¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ëµ»½Ñ¡¢±Ñ¸ì¤Ê¤É¤Î¸ì³Ø¡¢ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤·Ð±Ä³Ø½¤»Î¹æ¡Ê£Í£Â£Á¡Ë¤Î¼èÆÀ¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¤Ë£²Ç¯Î±³Ø¤·¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³Ø¤ó¤ÀÀ½ÌôÂç¼ê¡Ö¥í¡¼¥ÈÀ½Ìô¡×¡ÊÂçºå»Ô¡Ë¤ÎÆóÉÓ¡Ê¤Ë¤Ø¤¤¡Ë¿¿°á¤µ¤ó¡Ê£´£°¡Ë¤Ï¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ÎÀè¶î¤±¤È¤¤¤¨¤ë¡£
¡¡Æþ¼Ò¤«¤é£±£°Ç¯¤¿¤Ã¤¿£²£°£±£¸Ç¯¤ËÅÏÊÆ¤·¡¢¸ì³Ø³Ø¹»¤Ç±Ñ¸ì¡¢Âç³Ø¤Ç·Ð±Ä´ÉÍý¤òÊÙ¶¯¤·¤¿¡£¡Ö¼Ò²ñ·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤«¤é¤ÎÎ±³Ø¤Ï¡¢¤è¤ê¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÅª¤ò»ý¤Æ¤Æ³Ø¤Ó¤ÏÂ¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¼ç¤Ë±Ä¶ÈÈª¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¢¹ñ¸å¤Ï¼ÒÆâµ¯¶È¤ÎÃ´Åö¤Ë¡£¼Ò°÷Äó°Æ¤Î¶ñÂÎ²½¤ò»Ù±ç¤·¡¢ÌÜÌô¤ÎÇÑ´þ¥Ü¥È¥ë¤ò¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¤·¤Æ¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÀ½Â¤ÈÎÇä¤¹¤ë²ñ¼Ò¤Ê¤É£´¼Ò¤ÎÀßÎ©¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¿¦¾ì¤òÄ¹´üÎ¥Ã¦¤¹¤ë½¾¶È°÷¤Ï²ñ¼Ò¤ò¤¤¤Ã¤¿¤ó¼¤á¤Æ¤«¤éÉü¿¦¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯£¶·î¤Ë¡¢ºÇÄ¹£²Ç¯¤ÎÌµµëµÙ¿¦À©ÅÙ¤òÀß¤±¤¿¡£¿Í»öÁíÌ³Éô¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤·¤¿¼Ò°÷¤«¤é¡¢Â¾¤Î¼Ò°÷¤¬»É·ã¤ò¼õ¤±¤ë¹¥½Û´Ä¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¡£
¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤ÇÃíÌÜ
¡¡¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢£µÇ¯Á°¤ÎÀ¤³¦·ÐºÑ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡Ê£×£Å£Æ¡Ë¤ÎÇ¯¼¡Áí²ñ¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¡Ë¤ÇÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡££±£°Ç¯´Ö¤ÇÀ¤³¦¤Î£±£°²¯¿Í¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¹¥¥ë¤Ê¤É¤òÄó¶¡¤¹¤ëÌÜÉ¸¤¬Äó¾§¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¤À¡£
¡¡¹ñÆâ¤Ç¤â¡¢´ßÅÄ¼óÁê¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬£²£²Ç¯¤Î½ê¿®É½ÌÀ±éÀâ¤Ç¡¢¸Ä¿Í¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°»Ù±ç¤Ë£µÇ¯¤Ç£±Ãû±ß¤òÅê¤¸¤ëÊý¿Ë¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µÞÂ®¤Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤Ê¤É¤ËÈ¼¤¦»º¶È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤Ç¡¢»Å»ö¤Î¿Ê¤áÊý¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¡£¥À¥Ü¥¹²ñµÄ¤Ç¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Î¥¹¥¥ë¤Ï¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È»×¤¦¤«¡×¤È¤Î¼ÁÌä¤ËÂÐ¤·¡¢£¸³ä¤¬¡Ö¤¤¤¤¤¨¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Å¾¿¦¶²¤ì
¡¡Ä´ºº²ñ¼Ò¡Ö¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¸¦µæ½ê¡×¤¬ºòÇ¯¡¢²ñ¼Ò°÷¤Ë¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¡ÖÇ®°Õ¡×¤ò¿Ò¤Í¤¿Ä´ºº¡Ê²óÅú£±£¶£³¿Í¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÈó¾ï¤Ë¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È£¸£´¡ó¤¬¹¥°ÕÅª¤Ê²óÅú¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢¸üÏ«¾Ê¤ÎºòÇ¯ÅÙ¤ÎÄ´ºº¡ÊÆ±£´£²£¶£±¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤Î£¸£³¡ó¤¬¶µ°é·±Îý¤Î¤¿¤á¤ÎµÙ²ËÀ©ÅÙ¤òÆ³Æþ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤½¤ÎÍýÍ³¡ÊÊ£¿ô²óÅú¡Ë¤È¤·¤ÆºÇÂ¿¤Î£´£¶¡ó¤¬¡ÖÂåÂØÍ×°÷¤Î³ÎÊÝ¤¬º¤Æñ¡×¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¤ÎÀ¸³è»¨²ßÀ½Â¤²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¡Ê£µ£¸¡Ë¤âÆ³Æþ¤Ë¤Ï¾Ã¶ËÅª¤À¡£¡Ö½¾¶È°÷¤Ï£±£µ¿Í¡£ËýÀÅª¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤Ç¡¢£±¿ÍÈ´¤±¤ë¤À¤±¤Ç»ö¶È·ÑÂ³¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¡£³Ø¤ÓÄ¾¤·¤ò¤·¤¿¤³¤È¤ÇÅ¾¿¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð¡¢¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÂç¤¤¤¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡·ÐºÑÀ¯ºö¤Ë¾Ü¤·¤¤ÅìµþÂç¤ÎÌøÀîÈÏÇ·¶µ¼ø¡Ê·ÐºÑ³Ø¡Ë¤ÎÏÃ¡Ö¼Ò²ñ¤¬¤á¤Þ¤°¤ë¤·¤¯ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¡¢½¾¶È°÷¤Î¥¹¥¥ë¤òËá¤¯¤³¤È¤Ï´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£´ë¶ÈÆâ·±Îý¤Ë¤Ï¸Â³¦¤¬¤¢¤ê¡¢½¾¶È°÷¤¬¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Ç³°Éô¤«¤é¿·¤·¤¤ÃÎ¸«¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤Ð²ñ¼Ò¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤À¤í¤¦¡£¹ñ¤Ï¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ë¥¹¥¥ë¤ò³Æ¼«¤¬¿È¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¡¢»Ù±ç¤ò¼ê¸ü¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¡×
¡¡¢¡¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¡áreskilling¡£»Å»ö¤ËÉ¬Í×¤Ê¿·¤·¤¤¥¹¥¥ë¤ò½¬ÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡££²£°£²£²Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¸õÊä¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¡££×£Å£Æ¤Ïº£Ç¯¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢º£¸å£µÇ¯¤ÇÇÀ¶È¡¢´Ç¸î¡¢·úÀß¤Ê¤É¤Î¸½¾ì¿¦¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¿Íºà¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¡¢»öÌ³¡¦Èë½ñ¿¦¤ÏÍ¾¾ê¤Ë¤Ê¤ë¤È»ØÅ¦¡£´ûÂ¸¤Î¥¹¥¥ë¤Î£´³ä¤Ï»þÂåÃÙ¤ì¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤Î¿ä¿Ê¤òÄó¾§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£