¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¿·ÂÎÀ©½é¿Ø¤ÎºÇ²¼°Ì¡¦¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ë¾¡Íø¤·»ÃÄê4°Ì¤ËÉâ¾å¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤ÏÀèÈ¯½Ð¾ì¤Ç¹¶¼é¤ËÎÉ¤¤Æ°¤­

¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè12Àá¤¬22Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥óvs¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯ÌÀ¤±¤Î½éÀï¡£¤³¤³¤Þ¤Ç4¾¡5Ê¬¤±2ÇÔ¤Î¾¡¤ÁÅÀ17¤Ç10°Ì¤Ë¤Ä¤±¤ë¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç2Ê¬¤±9ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤ÇºÇ²¼°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥¦¥ë¥ô¥¹¤ÈÂÐÀï¡£¥¦¥ë¥ô¥¹¤Ï¥í¥Ö¡¦¥¨¥É¥ï¡¼¥º´ÆÆÄ¤Î½é¿Ø¤Ë¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF³ùÅÄÂçÃÏ¤Ï¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î°ì³Ñ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡Àè¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡£12Ê¬¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é¹¶¤á¹þ¤à¤È¡¢¥ë¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤ò¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¥¤¥¹¥Þ¥¤¥é¡¦¥µ¡¼¥ë¤¬¥À¥ô¥£¥É¡¦¥á¥ì¥ë¡¦¥¦¥©¥ë¥Õ¥§¤ËÅÝ¤µ¤ì¥Ü¥Ã¥¯¥¹ºÝ¤ÇFK¤ò³ÍÆÀ¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡21Ê¬¤Ë¤Ï³ùÅÄ¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¡£ÇØ¸å¤Ø¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬Î®¤ì¤¿Ãæ¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤Î¥¯¥í¥¹¤¬¥¯¥ê¥¢¤µ¤ì¤ë¤È¡¢³ùÅÄ¤¬¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Ç¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¡£Ã¡¤¤Ä¤±¤¿¥·¥å¡¼¥È¤ÏÏÈ¤òÂª¤¨¤¿¤¬¡¢GK¥µ¥à¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤Î¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¦¥ë¥ô¥¹¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤é¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¸ß¤¤¤Ë¥´¡¼¥ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀºÅÙ¤ò·ç¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤Ç»î¹ç¤òÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤â°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿Ãæ¡¢63Ê¬¤Ë¥¹¥³¥¢¤¬Æ°¤¯¡£¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬º¸¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥«¡¼¤Î³ùÅÄ¤¬¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÁªÂò¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¼êÁ°¤«¤é¥¢¥À¥à¡¦¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤¬º¸Â¤Ç¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÊü¤Ä¤È¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ½³¤ê¹þ¤ß¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤¹¤ë¡£
¡¡VAR¥Á¥§¥Ã¥¯¤ÎËö¤Ë¤â¥´¡¼¥ë¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤Ï69Ê¬¤Ë¤âÄÉ²ÃÅÀ¡£Áê¼ê¤Î¥¯¥ê¥¢¥Ü¡¼¥ë¤ò³ùÅÄ¤¬ÂÎ¤ËÅö¤Æ¤ÆÃ¥¤¦¤È¡¢¥¦¥©¡¼¥È¥ó¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¤¬±¦Â°ìÁ®¡£±Ô¤¤¥·¥å¡¼¥È¤¬GK¤Î¼ê¤òÃÆ¤¤¤Æ¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤òÃ¡¤¤¤Æ·è¤Þ¤ê¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°½é¥´¡¼¥ë¤Ç¥ê¡¼¥É¤ò2ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡µ¤¤ÎÍø¤¤¤¿¼éÈ÷¤È¥²¡¼¥à¤ÎÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Ç¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¿³ùÅÄ¤Ï81Ê¬¤Ë¤ªÌò¸æÌÈ¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¦¥ë¥ô¥¹¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¥´¡¼¥ë¤òÌÜ»Ø¤¹¤â¡¢¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¼éÈ÷¤ò¸Ç¤á¤Æ¥´¡¼¥ë¤òµö¤µ¤º¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤Ï½ªÎ»¤·¡¢0¡¼2¤Ç¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤¬¾¡Íø¤·¡¢¥ê¡¼¥°Àï3»î¹çÏ¢Â³¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥È¤òÃ£À®¤·»ÃÄê4°Ì¤ËÉâ¾å¡£¸ø¼°Àï¤â5»î¹çÉé¤±¤Ê¤·¤Ë¡£°ìÊý¤Î¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó¤Ï³«Ëë¤«¤é¤ÎÌ¤¾¡Íø¤¬12»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥¦¥ë¥ô¥¡¡¼¥Ï¥ó¥×¥È¥ó 0¡¼2 ¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡¼1¡¡63Ê¬¡¡¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥à¥Ë¥ç¥¹¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
0¡¼2¡¡69Ê¬¡¡¥¸¥§¥ì¥ß¡¦¥Ô¥Î¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡Ë
