¥¥ê¥ó¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤Î¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤¬²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¤Ë½Ð¸½¡¡¡ÖChristmas Market¡×½é½ÐÅ¹¡¡¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
¡¡¥¥ê¥ó¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤Ï¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤Ç¡ÖChristmas Market in²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ë¤Ë¥Ò¥å¥Ã¥Æ¡ÊÌÚ¤Î¾®²°¡Ë¤ò½é½ÐÅ¹¤·¤Æ¿·µ¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡11·î21Æü¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¥Ö¥é¥ó¥ÉÃ´Åö¤ÎÀ¾Â¼»ËÌé»á¤Ï¡ÖÅß¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤È¤·¤Æ¡¢¤è¤ê¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÂÎ¸³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ½é¤á¤ÆChristmas Market¤Ø½ÐÅ¹¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¸ÂÄê¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Åß¤Ë¹¥Å¬¤Ê¹ÈÃã¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥Õ¡¼¥É¤òÁ´9¼ïÎàÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¤â¤·¤¯¤Ï¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Æ¥£¡¼¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡Ö¥á¥ê¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¥ß¥ë¥¯¥Æ¥£¡¼¡×¡ÊÀÇ¹þ1000±ß¡Ë¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Á¥ã¥¤¡ã¥¸¥ó¥¸¥ã¡¼&¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡ä¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¥Û¥Ã¥È¥ï¥¤¥ó¤«¤éÃåÁÛ¤ò¼õ¤±³«È¯¤·¤¿¡Ö¥Û¥ê¥Ç¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Æ¥£¡¼¡×¡Ê¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¡Ë¤Ê¤É¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£
¡¡¥Æ¥£¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë»æ¥³¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·900±ß¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Þ¥°¥«¥Ã¥×ÉÕ¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¡£
¡¡³«ºÅ´ü´Ö¤Ï12·î25Æü¤Þ¤Ç¡£¡Ö¸á¸å¤Î¹ÈÃã¡×¤Î¥Ò¥å¥Ã¥Æ¤Ë¤Ï´ü´ÖÃæ5¡Á8Ëü¿Í¤ÎÍèÅ¹¤ò¸«¹þ¤à¡£