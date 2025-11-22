¡Ú¥Ò¥í¥¢¥« FINAL SEASON¡Û¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¸þ¤±¤Æ¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤ÉÆÃÊÌ´ë²è¼Â»Ü¡ª
10·î4Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤êÊüÁ÷Ãæ¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù¡£»Ä¤¹¤È¤³¤í3ÏÃ¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤Ø¸þ¤±¤¿ÆÃÊÌ´ë²è¤Î¼Â»Ü¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä°ìµó¾å±Ç¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤äÅÐÃÅ¼Ô¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿9ÅÀ¡Ë
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£ ¡É¸ÄÀ¡É ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ¶¾ïÇ½ÎÏ¤ò»ý¤Ä¿Í¡¹¤ÎÂ¸ºß¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÎÐÃ«½Ðµ×¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ç¥¯¡É ¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ò¼é¤ê¡¢ ¡É¸ÄÀ¡É ¤ò°ÍÑ¤¹¤ëÈÈºá¼Ô ¡ÉÅ¨¡ã¥ô¥£¥é¥ó¡ä¡É ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ ¡É¥Ò¡¼¥í¡¼¡É ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦Íº±Ñ¹â¹»¤ÇÃç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÀ®Ä¹¤¹¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡£¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¶»¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤äÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÙ±Û»á¤È ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤ÆËÜÆü¡¢¥é¥¹¥È¥Ð¥È¥ë²ó¤È¤Ê¤ëFINAL SEASONÂè8ÏÃ¡ÊNo.167¡Ë¡ÖÎÐÃ«½Ðµ×¡§¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Íº±Ñ¹â¹»1Ç¯AÁÈ¤Î¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¡¢¥Ò¡¼¥í¡¼¤¿¤Á¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¼±ç¤ò¼õ¤±¡¢Ëâ²¦ ¥ª¡¼¥ë¡¦¥Õ¥©¡¼¡¦¥ï¥ó¤òÂÇ¤ÁÇË¤Ã¤¿ÎÐÃ«½Ðµ× ¡É¥Ç¥¯¡É ¡£¤¤¤è¤¤¤è ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É TV¥¢¥Ë¥á¤Ï»Ä¤¹¤È¤³¤í3ÏÃ¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡ËÊüÁ÷²ó¤«¤é¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÅÙ¡¢¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤Ù¤¯¡¢¥é¥¹¥È3¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÆÃÊÌ´ë²è¤Î¼Â»Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢12·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢ºÇ½ªÏÃ¡ÊNo.170¡Ë¤ÎÊüÁ÷ÅöÆü¤Ë¡¢¡Ö¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢FINAL SEASON¡ÙULTRA SCREENNG ¡½ºÇ½ª²óÊüÁ÷ÅöÆü¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àÁ´11ÏÃ°ìµó¾å±Ç¡×¤¬¡¢Á´¹ñ12¤Î±Ç²è´Û¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
ÅöÆü¤Î¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇ½ªÏÃ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¾å±Ç¤ò´Þ¤àÁ´11ÏÃ¤Î¾å±Ç¡¢¤µ¤é¤ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ë8Ì¾¤Î¥Ò¥í¥¢¥«¥¥ã¥¹¥È¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Æ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÅ¸³«¡£¤½¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢¤Û¤«11¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤â¥é¥¤¥Ö¥Ó¥å¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢ºÇ½ª²óÊüÁ÷Åö»þ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¦¥ë¥È¥é¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¡£
ÅöÆü¤ÏFINAL SEASON¤Ç·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤¿ºÇ½ª·èÀï¤È¤Ê¤ëÂè1ÏÃ¡ÊNo.160¡Ë¡ÁÂè8ÏÃ¡ÊNo.167¡Ë¡¢¤½¤·¤Æ¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¤ÎÂè9ÏÃ¡¦Âè10ÏÃ¡ÊNo.169¡Ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¾å±Ç¡£¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤ÄÂçÇ÷ÎÏ¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿ºÇ½ª·èÀï¤Î¥Ð¥È¥ë¤Ï¡¢10·î¤ÎFINAL SEASONÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡Ö±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Â¿¤¯µó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÀ¼¤Ë±þ¤¨¤ë·Á¤Ç¡¢Ç÷ÎÏ¤Î¥Ð¥È¥ë¤¬±Ç²è´Û¤Çá´¤ë¡£
¤½¤·¤ÆºÇ½ªÏÃ¡ÊNo.170¡Ë¤Î¾å±ÇÁ°¤Ë¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐÃÅ¡£»³²¼Âçµ±¡ÊÎÐÃ«½Ðµ×Ìò¡Ë¡¢»°Âð·òÂÀ¡Ê¥ª¡¼¥ë¥Þ¥¤¥ÈÌò¡Ë¡¢²¬ËÜ¿®É§¡ÊÇú¹ë¾¡¸ÊÌò¡Ë¡¢º´ÁÒ°½²»¡ÊÎïÆü¤ªÃã»ÒÌò¡Ë¡¢ÀÐÀî³¦¿Í¡ÊÈÓÅÄÅ·ºÈÌò¡Ë¡¢°æ¾åËãÎ¤Æà¡ÊÈ¬É´ËüÉ´Ìò¡Ë¡¢È«ÃæÍ´¡Ê¾åÌÄÅÅµ¤Ìò¡Ë¡¢Æâ»³¹·µ±¡Ê»àÊÁÌÚÄ¤Ìò¡Ë¤È¤¤¤¦¹ë²Ú8Ì¾¤¬ºÇ½ªÏÃÄ¾Á°¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÇ½ªÂè11ÏÃ¡ÊNo.170¡Ë¤òÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¾å±Ç¤ò´º¹Ô¡£¤½¤·¤ÆTV¥¢¥Ë¥á¤Î¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¾¸å¤ËºÆ¤Ó¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ºÇ½ª²ó¤ò½ª¤¨¤Æ¤ÎÁÛ¤¤¤äºîÉÊ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥È¡¼¥¯¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢³Æ±Ç²è´Û¤Ç¤ÎËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆþ¾ì¼Ô¤Ë¤Ï¡¢¸åÆü¸ø³«¤µ¤ì¤ëºÇ½ª²ó¤Ë¸þ¤±¤¿¥¨¥Ô¥í¡¼¥°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¡¼¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Êª¸ì¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ëºÇ½ªÏÃ¤È¤È¤â¤Ë¡¢³§¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Î½Ö´Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¡Ö¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙULTRA SCREENING ¡½ºÇ½ª²ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¡¿Á´11ÏÃ°ìµó¾å±Ç¡½¡×¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢11·î22Æü¡ÊÅÚ¡Ë19¡§00¤è¤ê¥¥ã¥¹¥ÈÅÐÃÅ¤ÎTOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º²ñ¾ì¤Î¥×¥ì¥ê¥¶¡¼¥Ö¤ò¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¤Ç³«»Ï¤·¡¢¿½¤·¹þ¤ß´ü´Ö¤Ï12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¡£Â¾11¤Î±Ç²è´Û¤Ï12·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¸áÁ°0»þ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ò¥í¥¢¥«ÎòÂå¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à2Âç´ë²è¤â·èÄê¡£
¤Þ¤º¡¢11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÌë8»þ¤è¤ê¡¢ÄÌ»»3²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Ò¥í¥¢¥«¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¡Ö¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡£³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¡Ú¥Ò¥í¥¢¥«¥Æ¡¼¥Þ¥½¥ó¥°¤Î¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¡Û¤ò¶î»È¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡£ÅöÆüÌë8»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È¤ò°ìÀÆ¤ËÆ±»þºÆÀ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤«¤éFINAL SEASON¤Þ¤Ç¤Î³ÆOP¡õED¥Æ¡¼¥Þ¡¢¤½¤·¤Æ·à¾ìÈÇ¤Î³Æ¼çÂê²Î¤äÁÞÆþ²Î¡¢·×30¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ëÁ´34¶Ê¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬Æ±»þ¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤³¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤È¤Ê¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¹¹¤Ë¡¢12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ë8»þ¤Ë¡Ú¥Ò¥í¥¢¥«OP¡õED¥à¡¼¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¹¡Û¤ò³«ºÅ¡£YouTube TOHO animation¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Æ¡¢¥Ò¥í¥¢¥«TV¥¢¥Ë¥áÂè1´ü¤«¤éFINAL SEASON¤Þ¤Ç¤ÎÎòÂåOP¡õED±ÇÁü¤Î¥Î¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥ÈÈÇ¤ò°ìµóÇÛ¿®¡£¥Ò¥í¥¢¥«OP¡õED±ÇÁü¤ÎÎò»Ë¤ò°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»ëÄ°URL¤Ï¸åÆü¤ªÃÎ¤é¤»¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¤¤¤è¤¤¤è¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ò¡¢¤è¤ê°ìÁØ³Ú¤·¤á¤ë¥é¥¹¥È3¥¨¥Ô¥½¡¼¥ÉÆÃÊÌ´ë²è¤Ë¡¢¤¼¤Ò¤´ÃíÌÜ¤ò¡£
¡ÊC¡ËËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢À½ºî°Ñ°÷²ñ
