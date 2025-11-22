Switch2ÍÑ¥á¥â¥ê¡¼¥«¡¼¥É¤ÈPS5ÍÑSSD¤¬¤ªÇã¤¤ÆÀ¡ª Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¤ËNextorage¤¬»²²Ã
¡¡Nextorage¡Ê¥Í¥¯¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡Ë¤Ï¡¢Amazon.co.jp¤Ë¤Æ11·î21Æü¡Á12·î1Æü¤Î´ü´Ö¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢¡ÖAmazon Black Friday¡×¤ª¤è¤ÓÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖAmazon Black Friday¡×¤ª¤è¤ÓÀè¹Ô¥»¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢PlayStation 5¤ÇÆ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß¤ÎSSD¤Ç¤¢¤ë¡ÖNEM-PAC¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î2TB¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢37¡ó¥ª¥Õ¤Î1Ëü8500±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢PlayStation 5¸þ¤±SSD¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×Á´ÂÎ¤ò¡¢¹ØÆþ¤·¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¼è¤êÂ·¤¨¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¡ÖNEM-PA¡×·Ï¥â¥Ç¥ë¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÆþ¤ëSSD¥±¡¼¥¹¡ÖNX-EN1SE¡×¤â¡¢¥»¡¼¥ëÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Nintendo Switch 2¤ÇÆ°ºî³ÎÇ§ºÑ¤ß¤ÎmicroSD Express¥«¡¼¥É¤Ç¤¢¤ë¡¢¡ÖG¥·¥ê¡¼¥ºEX¡×¤Î128GB¥â¥Ç¥ë¤ò46¡ó¥ª¥Õ¤Î3980±ß¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£PC¸þ¤±SSD¤Ç¤Ï¡¢Gen5¥Ò¡¼¥È¥·¥ó¥¯ÉÕ¤SSD¡ÖX¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î1TB¤ò64¡ó¥ª¥Õ¤Î1Ëü3490±ß¡¢2TB¥â¥Ç¥ë¤ò63¡ó¥ª¥Õ¤Î2Ëü2930±ß¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¥»¡¼¥ë´ü´Ö¤Ï¡¢Àè¹Ô¥»¡¼¥ë¤¬11·î21Æü9»þ¡Á23Æü23»þ59Ê¬¡¢¡ÖAmazon Black Friday¡×¤¬11·î24Æü0»þ¡Á12·î1Æü23»þ59Ê¬¡£
¡üSSD X¥·¥ê¡¼¥º£±TB¥â¥Ç¥ë¤¬64¡ó¤Ê¤É
