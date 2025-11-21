【ブラックフライデー開催中】僕らがガチで買ったもの、ぜんぶ見せます【11/21 18:00更新】
Amazonブラックフライデー、いよいよ本日から先行セールがスタートしました。
日用品のストック補充から、「今年こそ買おう」とカートに入れっぱなしだったガジェットの掘り出し物まで──いま、オンラインの世界はちょっとした“お祭りモード”。ギズモード編集部でも、「あ、これも安いじゃん」「それずっと気になってた！」と、休憩時間どころか会議の前後にもセール談義が止まりません。
今回は、そんなギズスタッフが実際に“自腹で購入したもの”をこっそり大公開。
レビューよりリアル。セールの熱気に背中を押されて買った“本当に使うやつ”だけを集めました。
11/21（金）18:00更新
Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Slim Fluffy Extra
28,310円
[ヘインズ] サーマル Tシャツ 長袖 クルーネックロングスリーブ ワッフル 丸首
1,547円
（編集部・金本太郎 ）
バブ メディキュア 発汗リフレッシュ浴 ６錠入 高濃度炭酸入浴剤 温泉成分配合 ［医薬部外品］
712円
Philips (フィリップス) 2ポート カーチャージャー PD30W&QC30W
1,680円
ウエスタンデジタル(Western Digital) WD デスクトップHDD 14TB USB3.0 WD Elements Desktop 外付けハードディスク
42,240円
（ライター・三浦一紀 ）
【業務用 大容量】キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 4L シトラスフルーティの香り (医薬部外品) 詰め替え
1,860円
【EC限定品】不二家 カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX(500g)
1,392円
（ライター・小暮ひさのり）
NEAL'S YARD REMEDIES(ニールズヤードレメディーズ)ワイルドローズビューティバーム50g(クロスなし個包装なし)
9,570円
うねり 髪 トリートメント サラケア サロン専売 洗い流す ヘアケア 髪の栄養補給 日本製 250g
2,380円
（ライター・中川真知子）