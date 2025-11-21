Photo: ギズモード・ジャパン

Amazonブラックフライデー、いよいよ本日から先行セールがスタートしました。

日用品のストック補充から、「今年こそ買おう」とカートに入れっぱなしだったガジェットの掘り出し物まで──いま、オンラインの世界はちょっとした“お祭りモード”。ギズモード編集部でも、「あ、これも安いじゃん」「それずっと気になってた！」と、休憩時間どころか会議の前後にもセール談義が止まりません。

今回は、そんなギズスタッフが実際に“自腹で購入したもの”をこっそり大公開。

レビューよりリアル。セールの熱気に背中を押されて買った“本当に使うやつ”だけを集めました。

11/21（金）18:00更新

Dyson(ダイソン) 掃除機 コードレス Dyson V8 Slim Fluffy Extra 28,310円

[ヘインズ] サーマル Tシャツ 長袖 クルーネックロングスリーブ ワッフル 丸首 1,547円

（編集部・金本太郎 ）

バブ メディキュア 発汗リフレッシュ浴 ６錠入 高濃度炭酸入浴剤 温泉成分配合 ［医薬部外品］ 712円

Philips (フィリップス) 2ポート カーチャージャー PD30W&QC30W 1,680円

ウエスタンデジタル(Western Digital) WD デスクトップHDD 14TB USB3.0 WD Elements Desktop 外付けハードディスク 42,240円

（ライター・三浦一紀 ）

【業務用 大容量】キレイキレイ 薬用 泡ハンドソープ 4L シトラスフルーティの香り (医薬部外品) 詰め替え 1,860円

【EC限定品】不二家 カントリーマアムチョコまみれ大容量BOX(500g) 1,392円

（ライター・小暮ひさのり）

NEAL'S YARD REMEDIES(ニールズヤードレメディーズ)ワイルドローズビューティバーム50g(クロスなし個包装なし) 9,570円

うねり 髪 トリートメント サラケア サロン専売 洗い流す ヘアケア 髪の栄養補給 日本製 250g 2,380円

（ライター・中川真知子）