ºòÇ¯11·î¤ÎÊ¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤Ç¡¢ºØÆ£¸µÉ§ÃÎ»ö¡Ê49¡Ë¤¬ºÆÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤«¤é1Ç¯¡£ºØÆ£»á¤Ï11·î17Æü¤ËX¤Ç¸ø³«¤·¤¿Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ÖËÜÆü¤ÇºÆÁª¤«¤é1Ç¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î´Ö¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼ã¼Ô»Ù±ç¡¢ËÉºÒ¸ººÒÂÐºö¡¢°åÎÅÊ¡»ã¤Ê¤É¡¢¸©Ì±¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿»Üºö¤ò¿Ê¤á¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿¦°÷¤Î³§¤µ¤ó¤ä¡¢¸©µÄ²ñ¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤â´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¡¢Ì¤Íè¤Ø¤ÎÅê»ñ¡¢°ÂÁ´°Â¿´¤ÊÊ¼¸Ë¤Å¤¯¤ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Á´ÎÏ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
ºÆÁª¸å¡¢¸ø¿¦ÁªµóË¡°ãÈ¿¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÈ¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿·ï¤â¡¢14Æü¤ËÉÔµ¯ÁÊ½èÊ¬¡Ê·ùµ¿ÉÔ½½Ê¬¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºØÆ£»á¡£Æ°²è¤Ç½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ëº£¸å¤Î¸©À¯¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤à¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ê¤É¤òÆâÉô¹ðÈ¯¤·¤¿Ê¸½ñ¤ËÃ¼¤òÈ¯¤¹¤ë¡¢°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤À¤Ë¼ýÂ«¤¹¤ëµ¤ÇÛ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¹ðÈ¯Ê¸½ñÌäÂê¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸©¤¬ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¡¢¹ðÈ¯Ê¸½ñ¤Ï¸ø±×ÄÌÊó¼ÔÊÝ¸îË¡¾å¤Î3¹æÄÌÊó¡Ê³°Éô¸ø±×ÄÌÊó¡Ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Ê¸½ñ¤òºîÀ®¤·¤¿¸µ¸©Ì±¶ÉÄ¹¤ÎÃËÀ¡ÊºòÇ¯7·î¤Ë»àµî¡Ë¤òÆÃÄê¤¹¤ë¡Ø¹ðÈ¯¼ÔÁÜ¤·¡Ù¤äÃËÀ¤òÄ¨²ü½èÊ¬¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ë°ãË¡À¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤Ã¤Ý¤¦¤ÎºØÆ£»á¤Ï¡¢¸©¤ÎÂÐ±þ¤ÏÅ¬ÀÚ¤À¤Ã¤¿¤È°ì´Ó¤·¤Æ¼çÄ¥¡£ºÆÁª¤«¤é1Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿º£¤âÃÎ»ö¤ÈµÄ²ñ¤ÎÂÐÎ©¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ç¤ÏËè²ó¡¢ºØÆ£»á¤ËÂÐ¤¹¤ë¸·¤·¤¤ÄÉµÚ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Êºßºåµ¼Ô¡Ë
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢11·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¤è¤ó¥Á¥ã¥óTV¡Ù¡ÊMBS¡Ë¤Ç¤Ï¡¢ºØÆ£»á¤ÎºÆÁª1Ç¯¤òÆÃ½¸¡£ÄêÎã²ñ¸«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¸©Ä£³°¤ÇºØÆ£»á¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¥Ç¥â¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢MC¤Î²ÏÅÄÄ¾Ìé¥¢¥Ê¡Ê51¡Ë¤«¤é¸«²ò¤òÌä¤ï¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¤ÎÊ¡ÅÄ½¼ÆÁ¡Ê50¡Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡ÈÌäÂê¤Ê¤«¤Ã¤¿¡É¤È¸À¤¤Â³¤±¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ËÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿110Ëü¿Í¤Ç¤¹¤«¡¢¤½¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¸þ¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£¸©Á´ÂÎ¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¡¢¤³¤ÎÊý¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¤Ê¤ª¡¢ÄêÎã²ñ¸«¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ëMBS¤ÎÀ®Áê¹¨ÌÀµ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ç¥â¤¬¸¶°ø¤Ç²ñ¸«¾ì¤Ç¤ÏÀ¼¤¬ÄÌ¤ê¤Å¤é¤¯¡¢ºØÆ£»á¤¬¼ÁÌä¤òÊ¹¤ÊÖ¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢¡Ö¤Ê¤¼À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Å¤é¤¤¤Î¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ºØÆ£»á¤Ï·è¤·¤Æ¡Ö¥Ç¥â¤¬¸¶°ø¡×¤È²óÅú¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤³¤Ç¡¢Ê¡ÅÄ¤ÏÀ®Áêµ¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤ó¤Ê¼ÁÌä¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¸À¤¨¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤¢¤Ê¤¿¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡Ê¥Ç¥â¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¤³¤ì¤òÄÃÀÅ²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÀâÌÀ¤¬É¬Í×¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÃ¯¤â¸À¤ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¤¹¤ë¤È¡¢À®Áêµ¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡¢»ä¤â¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼ÁÌä¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÃÎ»ö¤È¤·¤Æ¤ÏµîÇ¯¤ÎÃÎ»öÁªµó¤Ç110Ëü¤ÎÉ¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¿Í¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤â¤¢¤ë¡¢¸©À¯¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Âç»ö¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï10·î22Æü¤Î¸©µÄ²ñÊÄ²ñ»þ¤Ë¡¢µÄÄ¹¤¬¡Ö¡ÊÊ¸½ñÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¡Ë¼Áµ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÅúÊÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢°ìÉôµÄÏÀ¤¬¿¼¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤º¡¢µÄ²ñ¤È¤·¤ÆËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿½¤·Åº¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾ìÌÌ¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ÎµÄ²ñ¤Ç¤Ï¡¢µÄ°÷¤Î¼Áµ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÃÎ»ö¤ÎÅúÊÛ¤¬¡¢³ú¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ê¡ÅÄ¤Ï°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡ÖQ¤ÈA¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤³¤¦Åú¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¥¢¥ó¥µ¡¼¤¬Á´Á³°ã¤¦¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤Æ¡£¤â¤¦°ì²óÊ¹¤¯¤±¤É¡¢¥ª¥¦¥àÊÖ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡¢Á´¤¯ÏÃ¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×
¤¤¤Ã¤Ý¤¦¡¢¸©Î©Âç¤Î¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤Ê¤É¡¢ºØÆ£»á¤ÎºÆÁª°Ê¹ß¡¢ÃÎ»öÄó½ÐµÄ°Æ¤Î197µÄ°Æ¤Î¤¦¤Á194µÄ°Æ¤¬¸¶°Æ²Ä·è¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¡È¸©À¯¡É¤ÏÃå¡¹¤ÈÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£