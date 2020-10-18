『福田充徳』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
女性自身
TV局で遭遇した横柄な態度の若者が吉本の社員だったエピソードに言及
東スポWEB
2012年から1年間出演した「news zero」について「突然クビになった」と告白
スポニチアネックス
ある店舗で重労働の荷受け作業後、男性の正社員に声をかけられたという
THE GOLD ONLINE（ゴールドオンライン）
「もちろんわれわれもダウンタウンさんにお世話になってますから」と発言
訪問先が旧統一教会の施設だったことを知ったのは最近だという生稲氏の発言
上座になってしまった福田充徳が、松本から「ドーン」と押されたそう
マイナビニュース
「一応被害に遭ったと言われてる先輩とこの前会いました」とコメント
ある設問で徳井義実の意見を採用したが、福田の意見が正解だったという
冒頭では、相方の福田充徳が徳井に向かって「公開説教」する場面も
デイリースポーツ
申告漏れ問題により活動を自粛して以降、およそ1年半ぶりに同番組に復帰
オリコンニュース
17日のイベントで、吉本とエージェント契約するのか共演者から質問を受けた
スポーツ報知
よしもと祗園花月の「秋のはんなり厳選ネタLIVE」にはチュートリアルが出演
日刊スポーツ