JVCケンウッドは、「Victor」ブランドから、一体型サウンドバー「WOOD CONE SOUNDBARTH-WD05」を2025年11月下旬に発売する。

「Dolby Atmos」やハイレゾ音源にも対応

"木"の振動板を採用した「ウッドコーンオーディオ」初だというサウンドバーが登場。

6センチサイズのフルレンジ「ウッドコーンスピーカー」を搭載した3.1チャンネル構成。ウッドコーンならではの自然で美しい響きと、豊かで広がりのある空間表現を実現した。

センター平面スピーカーと「はっきり音声機能」により、離れた場所でも音が均一に届き、テレビの音声が聞き取りやすい。小音量での視聴時に音を聞き取りやすくする「ナイトモード」などを実装する。

「Dolby Atmos（ドルビー・アトモス）」に対応し、臨場感のある立体サウンドを楽しめる。また、音楽番組などの2チャンネル音源を立体音響へアップミックスする機能も備える。

最大96kHz/24bit対応のFLAC/WAVファイル、MP3/WMAファイルの音源を再生できるUSB端子を装備する。

Bluetoothコーデックはハイレゾ（ハイレゾリューション・オーディオ）音源などの高品位伝送が可能な「LDAC」をサポート。リモコンが付属する。

カラーは、いずれも木目調のブラウン、ナチュラルの2色。

市場想定価格は6万円前後（税込）。

このほか、テレビの音声がはっきりと快適に聞こえる、天然木デザインのテレビ用手元スピーカー「みみ楽 SP-WS10BT」を11月下旬に発売する。

市場想定価格は3万1000円前後（同）。