『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』最新ポスター、ムビチケ＆特典絵柄解禁！
映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』より、最新ポスタービジュアルが解禁。ムビチケ前売券（カード・オンライン）が12月5日から発売されることも発表された。
【写真】数量限定の特典付きムビチケ前売り券（カード）＆特典ビジュアル
本作は、「スーパーマリオブラザーズ」の世界観を基にしたアニメーション作品であり、2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目。前作および本作は、イルミネーションのクリス・メレダンドリと、任天堂の宮本茂によってプロデュースされている。
また、前作に続きアーロン・ホーヴァスとマイケル・ジェレニックが監督を務め、脚本もマシュー・フォーゲルが続投。音楽はブライアン・タイラーが再び手掛ける。
声優陣には、クリス・プラット、アニャ・テイラー＝ジョイ、チャーリー・デイ、ジャック・ブラック、キーガン＝マイケル・キー、ブリ―・ラーソン、ケヴィン・マイケル・リチャードソン 、ベニー・サフディが名を連ねる。
本作のムビチケ前売券（カード・オンライン）が12月5日から発売されることが決定。
第1弾の特典は、ムビチケ前売券（カード）とムビチケ前売券（オンライン）で異なる。
ムビチケ前売券（カード）の特典は特製クリアポスター（B3サイズ／数量限定）。ムビチケ前売券（オンライン）の特典は抽選で500名に当たる本作タイトルロゴ絵柄の特製アクリルキーホルダーとなる。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、2026年4月24日全国公開。
