ミッキーマウスが11月18日に97歳の誕生日を迎えました。ミッキーこそ、世界で最も人気のキャラクターであり、彼に匹敵する存在はいないはず……と思っていましたが、いたのです。ミッキーを「稼ぎ」で上回る存在が。“世界キャラクター総収入ランキング”から、キャラクタービジネスを分析します。（明治大学経営学部兼任講師 中島 恵）

ミッキー、お誕生日おめでとう！11月18日はミッキーマウスとミニーマウスの誕生日です。2025年現在、ミッキーとミニーは97歳。あと3年で100歳を迎えます。

最近こそ中国発のラブブというキャラクターが一大ブームですが、ミッキーほど世界中で長く愛され、今なおグッズが売れ続けているキャラクターは、他にいないのではないでしょうか。

ミッキーは1928年11月18日に公開されたアニメ映画『蒸気船ウィリー』でデビューしました。その後、「ミッキーを商品化したい」という依頼がウォルト・ディズニーのもとに相次ぎ、ぬいぐるみや食器などのグッズが作られヒットしていきます。

こうして、映画よりもキャラクターグッズの方が、利益率が高いことが判明したそうです。以降、ウォルト・ディズニーは映画のヒットを起点に人気キャラクターを生み出し、それを商品化して二重に収益を得るビジネスモデルを確立しました。いわゆるキャラクターの「二次利用」や「二次利益」です。

