¡ÚMLB¡Û¥á¥¸¥ã¡¼1¾¡¤Î¶ìÏ«¿Í¤¬FA»Ô¾ì¤ÎÌÜ¶Ì¤Ë¡¡ÆüËÜ¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¡¡´Ú¹ñ¤Ç¤ÏÌµÁÐ¤âÄ¶¤ªÇã¤¤ÆÀ
¡¡£Í£Ì£Â¤Îº£¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á»Ô¾ì¤Ç°Õ³°¤ÊÃË¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¡¢³ÚÅ·¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥³¥Ç¥£¡¦¥Ý¥ó¥»Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤À¡£
¡¡¥Ý¥ó¥»¤Ï£²£°£²£±Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤«¤éÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¡£ÍèÆü£±Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£²Ç¯¤Ï£³¾¡£µÇÔ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î£±¾¡¤¬£¸·î£²£·Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤ÇÃ£À®¤·¤¿¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Íâ£²£³Ç¯¤Ï£´¾¡£µÇÔ¤Ç£²£´Ç¯¤Ë³ÚÅ·¤Ø°ÜÀÒ¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï£³£¹»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢£±£°¾¡£±£¶ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£´¡¦£µ£´¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå£Ë£Â£Ï¤Î¥Ï¥ó¥Õ¥¡¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢ºÇÂ¿¾¡¥¿¥¤¤Î£±£·¾¡£±ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¸£¹¡¢£Ë£Â£Ï¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë£²£µ£²Ã¥»°¿¶¤ÎÅê¼ê£³´§¤òÃ£À®¡£°Û¹ñ¤Ç¤Î±É´§¤òÉð´ï¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£È£Ô£È£Â¡×¤Ï¡Ö¥Ý¥ó¥»¤Ïº£Ç¯¤Î¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Èà¤Ï£³£±ºÐ¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤ÎÅêµå¤Ë¤ÏÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¡¢¿ô»ú¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¤¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ËÈà¤Ï¹âÃÍ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡££Ë£Â£Ï¤«¤éÌµ»ö¤ËÌá¤Ã¤¿¥á¥ê¥ë¡¦¥±¥ê¡¼¤ä¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥§¥Ã¥É¤ÏÄ¹´ü·ÀÌó¤äÂç¤¤Ê¶âÁ¬Åª¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤òÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢£±Ç¯ÌÜ¤Ë¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ç£±£³¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥±¥ê¡¼¤Ï£²Ç¯Áí³Û£µ£µ£°Ëü¥É¥ë¡ÊÅö»þ¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó£¶²¯£²£°£°£°Ëü±ß¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯Éüµ¢£±Ç¯ÌÜ¤Ë¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç£·¾¡¤òµó¤²¤¿¥Õ¥§¥Ã¥É¤Ï£²Ç¯Áí³Û£±£µ£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ²¯£´£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤È´Ú¹ñµ¢¤ê¤Ï³Ê°Â¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¥ó¥»¤ËÌÜ¤ò¤Ä¤±¤ëµåÃÄ¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Ý¥ó¥»¤Ï£²£°£±£µÇ¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç£²½äÌÜ»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ËÆþÃÄ¡££²£°Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤¬¡¢£Í£Ì£Â¤Ç¤Î¼ÂÆ¯¤Ï£²Ç¯´Ö¤Ç£²£°»î¹ç¤ËÀèÈ¯¤·¡¢£±¾¡£·ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£¸£¶¤À¤Ã¤¿¡£³¤¤òÅÏ¤Ã¤¿¶ìÏ«¿Í¤¬¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥É¥ê¡¼¥à¤ò¤Ä¤«¤á¤ë¤«¡£