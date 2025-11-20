主にお風呂場で起き、死に至る場合もあるヒートショック。気温の低下に体が慣れていない今、注意が必要です。高齢者が気をつけるべきものと思われることもありますが、どの世代でも起きる可能性があります。NG行動や予防法を、専門家に聞きました。

■心筋梗塞や脳卒中などの健康被害

森圭介アナウンサー

「東京都心も寒くなってきました。19日の最低気温は5.1℃で、今シーズン一番の冷え込みになりました。寒くなってくると注意しなくてはいけないのが、ヒートショックです。ご存知の方も多いと思いますが、改めてどういったものなのでしょうか」

「温度の急激な変化で血圧が大きく変動する。これによって失神をしたり、心筋梗塞や脳卒中といった血管の病気などを引き起こしたりする健康被害のことです。主にお風呂場で起き、最悪の場合死に至る可能性もあるという、非常に危険なものです」

■溺死などの高齢者、8割が浴槽内

森圭介アナウンサー

「お風呂場での事故は11月になると増加すると、政府も警鐘を鳴らしています。厚生労働省の人口動態統計（令和6年）によると、溺れて亡くなるなどした高齢者（65歳以上）のうち約8割が浴槽で亡くなっていました」

「そのグラフからは、やはり寒い時期に多いということが読み取れます。ヒートショックに詳しい東京都市大学の早坂信哉教授は、『今年は秋が短く、体が急激な気温の低下に体が慣れていないので、より注意が必要だ』と話しています」

「確かに夏が暑く、それが長くて、急に冷えてきたという感じがしますもんね」

鈴江奈々アナウンサー

「慌てて冬のお布団を出したり、試運転せずに暖房器具をいきなり使い始めたりと、バタバタした感じですよね」

森アナウンサー

「暮らしもまだ寒さに対する準備が整っていないのに、体はどうなんだ？ということになるわけじゃないですか。注意しなくてはいけない時期になりましたが、『ヒートショックは高齢の方が気をつけるものですよね』と思っている方がいるかもしれません」

■「山型」と「谷型」のヒートショック

森アナウンサー

「早坂教授は『若い方も注意が必要だ』と話しています。実はヒートショックには2つのパターンがあります。まず1つ目は山型ヒートショック。血圧が一気に上昇して下がる、つまり山のようになっているものです」

「暖かいリビングからお風呂に行こうとすると、脱衣所が寒いということがありますよね。そうなると、寒いので血管がギュッと収縮し、血圧が急上昇する。これによって心筋梗塞や脳卒中などを引き起こし、高齢者や高血圧の方に多いタイプということです」

「（ヒートショックといえば）これをイメージされている方が多いと思いますが、もう1つは谷型で、若い方にも注意が必要なヒートショックです。温かいお湯につかると血管が開きます。すると血圧が一気に下がり、立ちくらみなどを引き起こすということです」

「ただの立ちくらみ、と侮ってはいけません。転倒して頭を打つと最悪、命の危険もあるということです。お風呂に1人で入っていると目が行き届かなくて、時間がたってしまうということもあるかもしれません」

「谷型ヒートショックは、年齢や持病の有無にかかわらず誰でも起こりうるということです。主な原因は血圧低下と脱水です。直川さん、長風呂はしますか？」

直川貴博アナウンサー

「結構長いです。防水機能のあるパッドで映画を見たりしているので、1時間入ってしまうこともありますね」

森アナウンサー

「早坂教授は特に若い世代、お風呂場で動画を見たり、音楽を聴いたりで入浴の時間が長いことが調査で分かっていて、注意してほしいと言っています」

森アナウンサー

「血管が開くので血圧が下がる。さらには、知らないうちに汗をかいているので、脱水が原因で立ちくらみが起きて、谷型ヒートショックになる恐れもあります」

■夏と冬のリスクの上がり方に地域差

森アナウンサー

「入浴中の事故について、地域差があるということが分かってきています。奈良県立医科大学の田井義彬講師らのチームが、26年分・ 11万例の入浴関連死のデータと気象庁の気温データを合わせました」

「入浴中の事故のリスクはやはり夏は低く、夏と比べて冬に最もリスクが上昇した都道府県があるということです」

忽滑谷こころアナウンサー

「夏よりも冬のリスクが高い、寒さに慣れていない南の地域ということで沖縄ですか？」

森アナウンサー

「正解は鹿児島です。逆にリスクが最も上昇しなかった、上昇のリスクの幅が小さかったところは北海道です。寒い方がリスクが高いのではと思う方はいるかもしれませんが、田井講師によると、家の断熱性能が関係しているのではないかということです」

「寒い地域の家は二重窓などが設置されていて、断熱性能が高い。冬でも暖房で暖かい状態が家全体で保たれているということなのではないか、ということです」

「田井講師は、この調査では、室内の寒暖差が直接的に入浴の関連死に結びついているかは分かっていないとしていますが、お風呂に入る前の過ごし方として、部屋全体の温度を高くするなど、体を冷やさないということが事故のリスクを下げると話しています」

「ここは暖かいけどここが寒い、という状況をあまりつくらない方がいいということなのでしょうか」

■飲酒後はNG、入浴時の適温は？

森アナウンサー

「早坂教授によると、ヒートショックになりやすい入浴時のNG行動があります。1つ目は、42℃以上のお湯に入らないことです」

忽滑谷アナウンサー

「冬は寒い寒いと言いながら、熱いお湯にドボンとするのが好きなので、普通に42℃までお湯を沸かしてしまいます」

森アナウンサー

「42℃以上だと入浴中の血圧の変動が大きくなり、体への負担が大きくなってしまうそうですね。40℃程度で10分〜15分ほどがいいということです」

直川アナウンサー

「結構短いなという印象でした」

森アナウンサー

「2つ目の NG 行動は、お酒を飲んだ後に湯船につかることです。お酒を飲んだ後は血圧が低下します。お風呂に入るとやはり血圧の変動が大きくなり、ヒートショックのリスクが高まってしまうということです」

■家の中は夜でも 20℃を目安に

森アナウンサー

「早坂教授によると、予防法があります。1つ目は、家全体を暖めるということが大事です。部屋が寒いと血圧が上がるため、夜であっても 20℃を目安にしてほしいということです。 20℃に保っていますか？」

鈴江アナウンサー

「そもそもちゃんと室内の気温を測れていないので、まず気温計を…」

森アナウンサー

「とにかく部屋を寒くしすぎない。寒暖差がリスクを高めてしまうので、部屋を冷やしすぎないということが重要です。そしてもう 1つ、浴槽を出る時に（すぐ）ザバッと上がると温度の差ができます。そのため（出る前に）冷たい水を手だけに当てます」

「そうすると手が冷えて、血圧を上げることができます。手を冷やすと血管が縮む、血圧が上がるわけです。そうすると、血圧差を体全体でうまく調整することができるということです」

鈴江アナウンサー

「人間の体って、すごくたくましくできていますね」

森アナウンサー

「家を冷やしすぎずに夜でも全体を 20℃にする、そして浴槽を出る前に手に冷水。ヒートショックはこれから本当に注意が必要です」

（11月19日『news every.』より）