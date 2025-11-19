ワトソンさんが明かしたチャーター機内の様子

ドジャース地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」のキルステン・ワトソンさんが知られざる“遠征事情”を明かした。メジャーリーガーたちは日々、チャーター機で遠征先に移動する。「うちのCAさんは世界一」と感謝した。

米メディア「シカゴ・スポーツ・ネットワーク」に出演したワトソンさんは、ドジャースのチャーター機について説明。遠征には2つの飛行機を使い、1つは選手、もう一つはコーチやメディア用に分けられているという。ワトソンさんやドジャースの公式レポーターのデビッド・ヴァセイ氏などはチームに同行している。

ワトソンさんは「機内に乗り込むと、私の紅茶が用意されているの。それにちょっとしたメモがついていることも多い。私が好きなスナックを知っているコーチもいて、Brookside社（菓子メーカー）のものが何か椅子に置いてある。枕二つにブランケットも」と明かした。

司会のダニー・クラペンジャーさんが「みんなあなたのことを気にかけているのよ。時に、これがスポーツ界にいる女性として最高のことだと思う。あれだけ多くの男性の中にいると、彼らは面倒を見なきゃいけないって思うみたい」と話すと、ワトソンさんは「私、甘やかされているの。最高よ」とはにかんだ。（Full-Count編集部）