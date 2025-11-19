ÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤ËÌ¾Ìç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬´Ø¿´¡©¡Ä·ÀÌóËþÎ»Ç÷¤ë¥¾¥Þ¡¼¤Î¡È¸å·Ñ¼Ô¡É¸õÊä¤È¤·¤ÆÃí»ë¤«
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ë¤¬¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½GKÎëÌÚºÌ±ð¤Ë´Ø¿´¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£18Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢»æ¡Ø¥¬¥¼¥Ã¥¿¡¦¥Ç¥í¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡Ù¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸½ºß23ºÐ¤ÎÎëÌÚ¤Ï±ºÏÂ¥ì¥Ã¥º¡¢¥·¥ó¥È¡¦¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤Ø´°Á´°ÜÀÒ²ÃÆþ¤·¤¿¡£¤¹¤°¤µ¤ÞÄê°ÌÃÖ¤òÄÏ¤ß½éÇ¯ÅÙ¤«¤é¥»¥ê¥¨A¤Î38»î¹çÃæ37»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¤È¡¢ºßÀÒ2Ç¯ÌÜ¤Îº£¥·¡¼¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï13»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£º¸¼êÃæ»Ø¤È½®¾õ¹ü¤Î¹üÀÞ¤Ë¤è¤êÄ¹´üÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¿ï½ê¤Ç¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÏ¢È¯¤·¡¢¿·´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤Ç¶ìÀï¤¬Â³¤¯¥Á¡¼¥à¤òºÇ¸åÈø¤«¤é»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºÇ¶á¤Ç¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ä¥ß¥é¥ó¤«¤é¤Î´Ø¿´¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤À¤¬¡¢¥»¥ê¥¨A¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¥¤¥ó¥Æ¥ë¤âÆ°¸þ¤òÃí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏÀµ¼é¸î¿À¤òÌ³¤á¤ë¸µ¥¹¥¤¥¹ÂåÉ½GK¥ä¥ó¡¦¥¾¥Þ¡¼¤È¤Î·ÀÌó¤¬ÍèÇ¯6·îËö¤ÇËþÎ»¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Íè²Æ¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¡È¸å·Ñ¼Ô¡É¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¡£ÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¥«¥ê¥¢¥ê¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢ÂåÉ½GK¥¨¥ê¡¼¥¢¡¦¥«¥×¥ê¡¼¥ì¤ä¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Î¥É¥¤¥ÄÂåÉ½GK¥Î¥¢¡¦¥¢¥È¥¥¥Ü¥ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼óÇ¾¿Ø¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥¤¥ó¥Æ¥ë¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¥ó¡¦¥¥ô´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£Ç¯2·î¤«¤éºò¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Ñ¥ë¥Þ¡¦¥«¥ë¥Á¥ç¤ò»Ø´ø¡£¶¦Æ®¤·¤¿´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÎëÌÚ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë»Ø´ø´±¤À¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤À¤¬¡¢¥»¥ê¥¨A¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÇÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ëÎëÌÚ¤À¤¬¡¢¥»¥ê¥¨A¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£º£¸å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£