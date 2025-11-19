人気店のスタッフが独立。こだわり料理とオーガニックワインの路地裏イタリアン（東京・大崎広小路）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、大崎広小路にオープンしたイタリア料理店です。厳選食材で作る本格料理とワインを心地よい空間で楽しめます。

otto o otto（東京・大崎広小路）

入り口 出典：ichi飯さん

2025年8月8日、大崎広小路駅から徒歩約6分、TOCビル横の1･2階にイタリア料理とワインの店「otto o otto（オットオオット）」がオープンしました。

店名の「otto」は、イタリア語で“8”を意味する言葉。経営母体の株式会社G.G.8は、野菜など食品の卸業をメインに営む企業であるため、日本語の「808（八百屋）」と掛け合わせて名付けられたのだそう。

外観 写真：お店から

店長の齊藤氏とシェフの加藤氏は「リ・カーリカ」「カンティーナ カーリカ・リ」を運営する株式会社タバッキの出身。それぞれ独立を見据えて準備をしている際、以前から交流のあった株式会社G.G.8代表・畠山真人氏の新店立ち上げの構想と、自分たちの思いが合致し、共同開業に踏み切ります。

出店先を選定する中、五反田の活気や多様な食文化に刺激を受けたという2人。この街で自分たちのスタイルを表現したいと強く引かれたとか。また、一番の応援者であり、お店のファンでもある畠山氏が通いやすい環境であることも後押しとなりました。

大船渡産ウニのリゾット 写真：お店から

開業前から産地に直接足を運び、生産者と向き合いながら食材を選定。「大船渡産ウニのリゾット」（3,500円）は、ほぼウニのみで濃度ととろみを出し、仕上げにほんの少量のバターでうまみと余韻を引き出したお店のスペシャリテです。味は素晴らしいのに形や色が基準に満たず、廃棄されてしまう可能性のある大船渡のウニを“価値ある食材を無駄にしたくない”という思いで仕入れ、考案したのだそう。

ネーミングに捻りの利いた「牛タタキの叩き 黒ニンニクのマヨネーズ」 出典：moshio543さん

リゾットの他に、表面を加熱した牛肉を薄く伸ばしてカルパッチョにした「牛タタキの叩き 黒ニンニクのマヨネーズ」（1,600円）や、パンチの利いたサイズのメイン料理「骨付き味麗豚ロースのコトレッタ」（3,500円）もおすすめです。

存在感を放つ、壁一面のワインセラー 写真：お店から

入り口からすぐのところにあるワインセラーは、イタリアワインを中心としたラインアップ。料理に合わせたペアリングも可能なので、ワインの知識が豊富なスタッフに尋ねてみてくださいね。

オリジナルドレッシングで楽しめるランチのサラダビュッフェ 出典：ichi飯さん

平日のみのサラダビュッフェ付きパスタランチ（1,500円）も好評。野菜の卸をメインに行う会社ゆえ、鮮度の良い野菜がたっぷりいただけます。

2階にテーブル席と個室 写真：お店から

白やグレー、木材を基調にした店内は、明るくてリラックスできる空間です。座席は1階のカウンター9席と2階のテーブル16席、個室8席。1階はオープンキッチンを見渡しながら調理の音や香り、スタッフとの会話を楽しめ、2階はゆっくり過ごせるプライベート感たっぷりのスペースになっています。

1人でも立ち寄りやすいカウンター席 写真：お店から

長年同僚だった齊藤氏と加藤氏の息の合ったコンビネーションから生まれる、店内の心地よさ。それぞれの仕事観や特性を熟知した2人が醸し出す空気感そのものかもしれません。肩ひじ張らずにくつろぎながら、少しだけ贅沢に料理とワインを楽しめる新店。足を延ばして訪れたくなります！

食べログレビュアーのコメント

オーガニックワインも豊富 出典：コウ君パパさん

『店内は満席で活気がありました！

スタッフの方のやりとりを見てるだけで、たのしくなるお店でした！

シェフの作る料理をみながらのカウンター席は最高でした！

料理はいろいろな要望もきいてくれ、素敵なお店です！

ワイン好きな方は絶対にいくべきです！

お料理にあわせてや、おまかせでも対応してもらえます！

あっという間に人気店になるお店だとおもいます！

また伺います！』（コウ君パパさん）

大船渡産秋刀魚コンフィと焼きナスのプレア 出典：ムカチャスさん

『次いでメインのパスタ。

脂が乗った秋刀魚をコンフィにしているので身はほろっと柔らかく、パスタ全体にコクが溶け込んでいます。

焼きナスの香ばしさととろみも魚の旨みを下支えしているので、ソースがオイルベースなのにどこか和風の出汁感も感じられました♪

載せられたグリルすだちを搾ると油分が一気にリセットされて爽やかさが加わって、風味も増します。

（絞るとタネが飛び出ちゃいますが。笑 オススメです！）

いやぁ、美味しい一皿です。

秋刀魚のちょっとした苦味もコクに変わっていて旨みが充分引き立っていました◎』（ムカチャスさん）

※価格はすべて税込

＜店舗情報＞◆otto o otto住所 : 東京都品川区西五反田7-13-1 tocconnect 1F・2FTEL : 070-1453-3445

文：斎藤亜希

