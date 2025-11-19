昔ながらの商店街がありながら、再開発も進む“下町×新しさ”の街、北区。また北区には“せんべろ”の聖地である赤羽があり、リーズナブルに楽しめる飲み屋が多いのも特徴です。今回は、そんな北区の「給与」に着目。北区に本社を置く上場企業のなかで、特に「平均年収の高い企業」はいったいどこなのか、TOP3を紹介します。※本記事は、日本最大級のデータベース「SalesNow DB」をもとに株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より一部を抜粋・編集しています。

平均給与の水準が高い東京都

厚生労働省『賃金構造基本統計調査（令和6年）』によると、会社員（平均年齢44.1歳）の平均給与は、月収（所定内給与額）は33万0,400円、賞与も含めた年収は526万9,900円でした。

都道府県別では、東京都の平均年収644万3,800円がトップでした。そのあとに神奈川県、大阪府、愛知県と続きます（参考記事：『【ランキング】47都道府県「会社員の給与」2025…年収・年収増加率・男女別＜令和6年賃金構造基本統計調査＞』）。なお、全国平均を上回ったのはこの4都府県のみでした。

一方、会社員の平均年収がもっとも低いのは「沖縄県」で393万5,000円でした。トップの「東京都」との差は250万円強となっています。

全国のなかでも頭一つ抜けている東京都。今回、その東京都の年収について、さらに細かくみていきます。株式会社SalesNowが発表した「市区町村別の平均年収ランキング」より、東京北区に本社を置く上場企業に絞って、平均年収が高かった上位3社を紹介します。

【調査概要】



対象都市：本社を置く上場企業が10社以上所在する市区町村 対象期間：2024年6月1日から2025年6月1日 データソース：日本最大級の企業データベース「SalesNow DB」 データ件数：約540万社の企業データを対象（うち対象条件に該当した企業を抽出）

※出典：SalesNow DB（https://salesnow.jp/db）

北区に本社を置く上場企業の平均年収ランキング

3位：日本フエルト株式会社（652万1,056円）

3位は日本フエルト株式会社（東京都北区赤羽）※。平均年収は652万1,056円でした。

1917年創業の同社は、製紙用フェルトと工業用繊維製品の専業メーカーとして知られています。主力の抄紙用フェルトは製紙工程の湿部で紙を運ぶ必需品で、国内シェアトップクラスです。また工業用では、耐熱フェルトやフィルター材を展開し、自動車・環境分野にも対応。「伝統の継承と新たな挑戦」を掲げ、持続可能な素材開発と省エネ技術革新で、紙産業の未来を支えています。

1位の企業は平均年収1,200万円超え

2位：東京インキ株式会社（702万3,372円）

2位は東京インキ株式会社（東京都北区王子）で、平均年収は702万3,372円でした。

同社は1923年（大正12年）設立の老舗インキメーカーで、祖業である印刷インキに加え、化成品（プラスチック着色剤など）、加工品（樹脂成形品、土木資材など）の3つの事業を柱としています。特にオフセットインキやUVインキで実績を持ち、新聞・雑誌からパッケージ印刷まで幅広く支える“印刷の裏方”としての顔を持つと同時に、プラスチック分野でも重要な役割を果たしているようです。

近年は環境対応インキやデジタル印刷用素材、土木資材にも注力し、海外展開も加速。「伝える・彩る・守ることで、豊かな未来を実現する」をパーパスに掲げ、持続可能な社会への貢献を両立させています。

1位：中外製薬株式会社（1,207万3,828円）

第1位は中外製薬株式会社（中央区日本橋室町※）で、平均年収は1,207万3,828円でした。

※登記上の本店は浮間工場・浮間研究所（東京都北区浮間）

1925年創業、1943年に設立された同社は、スイス・ロシュ社の戦略的アライアンス企業として知られる国内バイオファーマ大手です。抗体医薬品のパイオニアで、抗がん剤「アバスチン」「リツキサン」や関節リウマチ治療薬「アクテムラ」などグローバルブロックバスターを多数創出。北区に本社・研究拠点を構えながら、世界トップクラスの研究開発力を誇っており、「革新的な医薬品で医療と健康に貢献する」をミッションに、がん・自己免疫疾患・神経疾患領域で未来医療をリードし続けています。

歴史ある企業がズラリ…北区の高年収企業TOP3

北区に本社を置く上場企業の平均年収TOP3は、日本フエルト（652万円）、東京インキ（702万円）、中外製薬（1,207万円）が名を連ねました。TOP3はいずれも100年以上の歴史を持つ老舗企業で、製紙用フェルトに印刷インキ、バイオ医薬品という“縁の下の力持ち”なニッチ分野で国内トップシェアを確保しています。

競争が少なく安定した利益を生みやすいBtoB事業を軸に、長年培った技術力と信頼が、高い給与水準を支えているようです。