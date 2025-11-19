期限日に左腕コップがロースター入り…ド軍が発表

メジャーリーグは18日（日本時間19日）、40人ロースターの登録期限を迎える。期限日となるこの日、ドジャースはロナン・コップ投手を登録。これでロースターは39人となり、40枠全てを埋めない体制となった。東部時間18日午後6時（同19日午前8時）までにロースター登録されなかった選手は、12月のウインターミーティング最終日に行われるルール5ドラフトで指名される可能性がある。

ロースター入りしたコップは201センチの大型左腕。まだメジャー経験がないため知名度は決して高くないが、秘めたポテンシャルへの評価は高く、“流失阻止”の目的で40人枠に入れた可能性が高い。球団発表がされる前から、複数の米メディアがドジャースの決断を報じていた。

ルール5ドラフトはマイナーリーガーの飼い殺しを防止する目的で導入され、今季の勝率が低かった球団から順に指名をしていく。指名するにはロースターを空けておく必要があり、40人枠が埋まっている球団には指名権がない。他球団から選手を指名したチームは、移籍金10万ドル（約1540万円）と引き換えにその選手を獲得できる。ただ、獲得選手は1年を通してアクティブ・ロースターに登録する必要があり、外れる場合は5万ドル（約750万円）と引き換えに前所属球団へ返却しなければならない。

ドジャースは16日（同17日）、ロビンソン・オルティス投手との交換トレードで、マリナーズからタイラー・ガフ投手を獲得。この日、22歳のコップがロースター入りしたことで、ロースター40人枠は39人まで埋まった。ワールドシリーズ3連覇に向け、今後どのような補強を行うか、その行方に注目が集まる。（Full-Count編集部）