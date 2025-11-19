◇W杯北中米大会アジア9位決定戦第2戦 イラク2ー1UAE（2025年11月18日 イラク・バスラ）

サッカーのW杯北中米大会アジア予選9位決定戦第2戦が18日に行われ、イラクが本拠でのUAE戦に2ー1と勝利。2戦合計3ー2とし、来年3月の大陸間プレーオフ進出が決定。86年メキシコ大会以来となるW杯切符獲得へ望みをつなげた。

アジアでのW杯切符を巡る戦いは残り0・5枠。敵地での第1戦は1ー1のドローに終わった。

そして迎えた運命の第2戦は後半7分、かつて鹿島でもプレーしていたFWカイオに決められ失点。リード許す苦しい展開となったが同21分、途中出場のFWメメが同点ゴール。左サイドのFKをゴール前に飛び込み頭を合わせ、相手に当たりながらもゴールイン。本拠サポーターは大盛り上がりとなった。

さらに後半アディショナルタイム17分、右CKからVAR判定によって相手のハンドが確認されPKを獲得。このチャンスをMFアルアンマリが決め、土壇場で逆転に成功。直後に試合終了のホイッスルが鳴りイレブンは歓喜。一方、予選敗退が決まったUAEイレブンやサポーターは涙した。

W杯アジア予選はここまで本大会ストレートインとなる全8チームが決定。日本、イラン、ウズベキスタン、韓国、ヨルダン、オーストラリアは最終予選でW杯切符を獲得。カタールとサウジアラビアは先月行われたアジア最終予選プレーオフ（PO）を勝ち抜いて出場権を獲得。そしてこの9位決定戦を制したイラクが残る“最後の1枠”を懸け大陸間プレーオフへと駒を進めることになった。