山上徹也被告の母が証言…多額献金の”きっかけ”となった「旧統一教会・ビデオセンター」で告げられた「衝撃の言葉」

「信仰している宗教がありますね」

証人尋問で弁護士からそう尋ねられた山上徹也被告（45歳）の母親・Yさんは「家庭連合です。旧統一教会です」ときっぱりと答えた。

山上被告は母親のほうを見ることなく、顔を歪ませて苦悶に満ちたような表情を浮かべていた――。

2025年10月28日から続く、山上被告の裁判員裁判。2025年11月13日に行われた第7回公判では、安倍氏が旧統一教会の関連団体の集会に送ったビデオメッセージが証拠として提出され、さらにはYさんの証人尋問も行われた。

安倍氏のビデオメッセージは、2021年に行われた演説だ。世界平和などに言及しつつも、旧統一教会総裁・韓鶴子被告やその活動を礼讃するような内容で、この映像が山上被告の安倍氏銃撃事件につながるきっかけの一つとなったとされる。

この安倍氏のビデオメッセージに対しては、全国霊感商法対策弁護士連絡会やカルト宗教に反対する宗教団体などが抗議文を送っている。

その経緯を踏まえたうえで、裁判後半ではYさんが証言台に立った。

証言台は衝立で覆われていたため、Yさんの姿は見えなかったが、声が高く、関西弁でハキハキとしゃべる女性の声が法廷に響いた。

山上被告の母親が公の場で語るのは初めてのことだけに、傍聴席もどこか緊張した空気が漂っていた。

Yさんが最初に口にしたのは「謝罪」だった。

安倍首相もこの場に来ているかもしれない

「本来は事件が起きてすぐに謝罪をしないと、と思っていましたが。なかなかそういう風にはできませんでした。

ここで謝罪をさせてもらいます。

安倍首相もこの場にきておられるかもしれません。

次男・徹也が事件を起こしたことについて心よりお詫び申し上げます。安倍首相、昭恵さんに心よりお詫び申し上げます。安倍首相を応援していられた人々にもお詫び申し上げます。申し訳ありませんでした。終わります」

時折、声を詰まらせる場面もあったが、その一方で、どこかあっさりとしているようにも聞こえた。

弁護側が尋ねたのは1984年に起きた出来事だ。この年、山上被告の父親は自殺している。

仕事のストレスが原因でアルコール依存症になり、うつ病も発症。自宅療養をしていたが酒を辞められず、Yさんはイライラしたり、不安定になったりして、幼い山上被告や兄にあたることもあったという。

そんなYさんを一度は救ったのは「朝起き会」だった。ある一般社団法人が企画している会とされ、そこに参加するようになってからというものYさんは、夫や子どもたちに優しく接するようになった。夫も断酒会に入り、一家の生活はいったん安定したかにみえた。

しかし、そこでYさんは「浄財」として献金もするようになっていく。

「私が子どもを置いて集会や浄財をしていたことがわかって（夫が？）反対するようになった。私の父も反対しました。私は悔しくて……」

家族を想う母親の願い

朝起き会に50万円献金したYさんに対し、夫や家族は会への参加を反対するようになった。夫の体調も回復に向かっていた中で反対され「腹を立てていた」とYさんは振り返る。

しかし、それから間もなく夫は自ら命を絶った。当時の気持ちを尋ねられたYさんは、こう答えた。

「なんでそんなことするんか。私がもっと優しくしていればこんなことにはならなかったのに……という後悔の思いがありました」

さらに長男である山上被告の兄・Sさんは幼いころから病魔と闘っていた。良性とはいえ、腫瘍に悩まされていたのだ。

Sさんは小学校2年生の時、目の裏にできた腫瘍の影響で苦しむことがあった。そんな中、友人とサッカーをし、あろうことかボールが目に当たり、重症を負った。危険だと反対していたYさんは、Sさんの「1回だけ」という願いを許していた。この出来事が、のちに視力を失う原因の一つになっていく。

1987年には腫瘍が頭部まで達し、開頭手術を受けることになった。

「完全介護で、3回くらい面会に行きました。Sの足首から白い管がたくさん出ていて、『二度とこんな手術はさせたくない』と思いました」

夫の死、長男の病気。さらに実母や親類も相次いで病で亡くなった――。失意の中にいたYさんのもとを尋ねてきたのが、旧統一教会の女性信者だった。1991年のことだ。

「1991年7月頃にビデオセンターに行って、入会は8月の終わりごろです」

「すぐに姓名判断しましょう」

最初は他愛もない話をしていたというが、旧統一教会の若い女性信者は「皆さんお元気ですか？」などと家族の様子を尋ねてきた。そこでYさんは、夫の自殺や長男の病気など、家庭の事情を打ち明けてしまった。

「そうしたら、すぐに姓名判断をしましょうと言われました。『3日以内に来たらいいですよ』と言われ、新大宮（奈良市）のビデオセンターに行きました」

ビデオセンターというのは旧統一教会が教義映像を見せながら勧誘や献金指導を行う拠点。家系図作成や“先祖の罪”“霊的危機”を説き、多額の献金や入信へつなげる場とされてきた。Yさんもそこで家系図を作成され、家族の間にあった出来事が記されていった。

弁護士から「家系図を見てどう思ったか？」と問われると、Yさんは「『（信者から）いろいろありますね』と言われ、（家系に）問題があると思った」と語ったうえで、こう続けた。

「人間の一番の先祖は『どなただと思うか』と聞かれて、『神様だ』と言われました。アダムとエヴァが創造されて、間違いをしなければよかった。堕落と言って、神様がいろいろ救済をしてこられたけど、うまくいかなかったと……」

「誰が堕落したのか」と弁護士から問われると、Yさんは「人類全体、全人類」と答えたうえで「戦争も病気も堕落によって引き起こされること」と続けた。

旧統一教会の“原罪”の教えを、そのままなぞるような説明だった。心に大きな隙間が空いていたYさんは、こうした教義にあっという間に引き込まれていった。

後編記事『「子供の将来より献金が大事」…！山上徹也被告の“母親証言”で判明、旧統一教会への「多額献金」で「家庭崩壊」するまで』では、教団への多額献金が山上家を崩壊させた過程について詳報する。

