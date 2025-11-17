クラウドワークス<3900.T>がストトップ安の７２４円でウリ気配となっている。前週末１４日の取引終了後に発表した２６年９月期の連結業績予想で、売上高２００億円（前期比１１．７％減）、営業損益１０億円の赤字～収支均衡（前期１７億５９００万円の黒字）と大幅減収減益を見込むことが嫌気されている。



ＡＩやオフィス回帰影響で既存事業の成長鈍化リスクがあるとして、事業ポートフォリオの構造改革を断行する方針で、全１０サービス・８グループ会社を対象に不採算事業の徹底検討を行う計画。また、ＤＸコンサルを第３の収益事業とするために、最大で２５億５０００万円の投資を予定しており、これらにより営業赤字の可能性を見込む。



なお、２５年９月期決算は、売上高２２６億５７００万円（前の期比３２．４％増）、営業利益１７億５９００万円（同３１．２％増）、最終損益２億５７００万円の赤字（前の期９億１０００万円の黒字）だった。



