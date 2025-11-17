【はま寿司】2貫110円「九州産生さば」「鴨つくね軍艦」などが登場する『冬の旨ねた祭り』開催

寿司チェーン「はま寿司」は11月18日から、全国の658店舗で『はま寿司 冬の旨ねた祭り』を開催する。

今回のフェアでは、「九州産 生さば」2貫110円(税込、以下同)をはじめ、「広島県産 牡蠣握り(もみじおろしのせ)」2貫176円、肉質5等級のものを厳選した「佐賀牛握り」1貫319円などを取りそろえる。商品はなくなり次第終了。

『はま寿司 冬の旨ねた祭り』

〈『はま寿司 冬の旨ねた祭り』ラインアップ(価格はすべて税込)〉

販売商品は以下の通り。一部店舗では価格が異なる。

〈1〉九州産 生さば(110円)

〈2〉特大かにかまの天ぷら握り(110円)

〈3〉鴨つくね軍艦(110円)

〈4〉炙り甘鯛(176円)

〈5〉姿いか(176円)

〈6〉えび おろし盛り 沖縄県産シークヮーサーだれ(176円)

〈7〉広島県産 牡蠣握り もみじおろしのせ(176円)

〈8〉佐賀牛握り(319円)※関東･九州･沖縄エリアで販売。

〈9〉白老牛握り(319円)※北海道･東北･北陸･東海･関西･中国･四国エリアで販売。

〈10〉濃厚北海道味噌ラーメン(429円)

〈11〉冬のあったか餃子スープ ゆず塩(363円)

〈12〉安納芋のおいもんぶらん(297円)

◆九州産 生さば

九州で水揚げされた生さば。旨みの詰まった味わいを楽しめるという。2貫110円(税込)。

はま寿司「九州産 生さば」

◆特大かにかまの天ぷら握り

ボリューム満点のかにかまを、サクサクの天ぷらに仕上げた商品。1貫110円(税込)。

特大かにかまの天ぷら握り

◆鴨つくね軍艦

鴨肉のつくねは炭火で香ばしく焼き上げ、特製のタレで甘辛く仕上げた。2貫110円(税込)。

はま寿司「鴨つくね軍艦」

◆炙り甘鯛

甘鯛(あまだい)は柔らかな身が特徴。炙ることで、甘みと香ばしさを引き立てた。2貫176円(税込)。

はま寿司「炙り甘鯛」

◆姿いか

旨みのあるイカの身とゲソを一度に楽しめる商品。1貫176円(税込)。

はま寿司「姿いか」

◆えび おろし盛り(沖縄県産シークヮーサーだれ)

エビの握りに大根おろしをのせ、沖縄県産シークヮーサーだれをかけた。さっぱりとした味わいを楽しめる。2貫176円(税込)。

えび おろし盛り(沖縄県産シークヮーサーだれ)

◆広島県産 牡蠣握り(もみじおろしのせ)

浜茹でした牡蠣のぷりっとした食感が楽しめる商品。辛味を加えた大根おろしをトッピングした。2貫176円(税込)。

広島県産 牡蠣握り(もみじおろしのせ)

◆佐賀牛握り

柔らかな赤身と細やかに入った霜降りが特徴の佐賀牛を使用。肉質5等級のものを厳選している。販売地域は、関東･九州･沖縄エリア。1貫319円(税込)。

はま寿司「佐賀牛握り」

◆白老牛握り

深いコクとまろやかな味わいが特徴の白老(しらおい)牛を使った握り。肉質5等級のものを厳選した。販売地域は、北海道･東北･北陸･東海･関西･中国･四国エリア。1貫319円(税込)。

はま寿司「白老牛握り」

◆濃厚北海道味噌ラーメン

スープに赤味噌2種類と白味噌を使うことでコクを出し、タマネギやゴマ、ニンニクなどの香味野菜を効かせた。税込429円。

はま寿司「濃厚北海道味噌ラーメン」

◆冬のあったか餃子スープ ゆず塩

もちもちの水餃子と、白髪ネギが入った温かいゆず塩スープ。税込363円。

はま寿司「冬のあったか餃子スープ ゆず塩」

◆安納芋のおいもんぶらん

糖度が高い、種子島産安納芋のペーストを使ったモンブラン。税込297円。

はま寿司「安納芋のおいもんぶらん」

はま寿司公式Xでは『はま寿司 冬の旨ねた祭り』の開催を記念したキャンペーンを展開する。抽選で合計80人に、店舗で使える3,000円分の食事優待券が当たる。

『はま寿司 冬の旨ねた祭り』公式Xキャンペーン