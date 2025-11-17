この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

脳科学者・茂木健一郎が提唱 「感情の波に左右されるな、“目的地”を見いだせ」

脳科学者・茂木健一郎氏が、『感情が揺れ動くこと自体が問題なのではない。』と題した動画を公開し、感情にまつわる独自の視点と、人生における本質的な在り方について語った。動画の冒頭で茂木氏は、今年9月に出版された自身の英語書籍『Think Like a Stoic』を引き合いに出し、「感情の起伏があること自体は問題ではない」と明言。「それをどう解釈し、行動や状態に結びつけていくかが大事」だと論じた。



さらに茂木氏は「それって実は企業のビジネスパーパスに似てる」とし、企業経営の視点から人間の感情の取り扱いについて例えた。「企業は短期的な利益で一喜一憂しがちだけど、本当に大切なのは“北極星”のような長期の方向性を見失わないこと。人間の感情も同じで、その場の喜怒哀楽にいちいち付き合っていたら仕方がない」と強調。「人生には、もっと長い目で“どこに向かいたいか”という軸が必要だ」と説いた。



また、「感情が揺れ動くときは、前頭葉の“再解釈”機能（リアプレイザル）が作用する」と脳科学的な観点も披露。「感情的であること、それ自体は責めるべきものではない。むしろ問題は“一時の感情に振り回されてしまうこと”」と語り、「感情の波乗りで揺れても、人生の一貫した方向性を見失わなければあなたは大丈夫」と力強くメッセージを贈った。



動画の最後には、「今揺れてるとか、今上がってるとか、下がってる…そんな感情の波を超えた、自分の人生の確かな方向を持ちましょう。そうすれば大丈夫ですよ」と締めくくり、視聴者にポジティブなエールを送った。