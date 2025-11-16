この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

6月更新のYouTube動画「【朝ごはんを食べない子供】中学生の場合のデメリットと習慣化する方法」で、思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が「子供が朝食を抜くデメリットと親ができるサポート」について自身の体験や独自アンケート結果を交えて詳しく語った。



冒頭で道山氏は「最近は朝食を抜いて昼食でしっかり食べる子が増えていますが、思春期の子にはあまりおすすめしません」と問題提起。「朝食を抜くと集中力低下、イライラ増加、肥満リスク増、成長への悪影響など4つの大きなデメリットが考えられる」と強調。「特に朝食を抜いていると授業中にぼーっとしやすい」「イライラして友達とトラブルになったり先生に反発するケースもある」と現場の肌感覚を交えつつ解説した。



また、自身が1264人の読者を対象に実施したアンケートや文科省の調査を紹介。「テストの平均点が80点以上の子は92%が朝食を食べていた一方、40点未満の子は56%しか食べていなかった。『やっぱり食べた方がテストの平均点も上がる可能性が高い』と実感しました」と統計で裏付けた。



朝食を食べない子の理由については「朝起きるのが遅くて時間がない」「お腹が減らない（夜食・間食が原因）」「そもそも家に朝食がない」の3パターンを挙げ、「親御さんの生活スタイルや子供の夜更かし・間食習慣が大きく影響しています」とアドバイス。



サポート法としては「無理やり食べさせるのは逆効果。あくまで『子供が自分で食べたいと思う気持ち』を作るのが親の役割」とし、「まずはパンケーキやカレーなど子供が好きなものを出すことからスタート。これが『親と子の生活リズム＆関係改善』にもつながる」と提案。その後、「タンパク質や野菜を徐々に増やすと血糖値の急上昇によるイライラも防げます」と科学的な裏付けも添えて説明した。



締めくくりに「良好な親子関係ができると朝食の習慣化も進みやすくなります。僕が無料配信している“思春期の子育て講座”もぜひ活用してほしい」と呼びかけた道山氏。「朝食改善と親子関係づくり、どちらもバランス良く取り組んでみてください」と動画を結んだ。