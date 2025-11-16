この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

AI解説者が明かす！「ユーザーの指示をより正確に理解するGPT5.1・話題の3D空間生成AI・NotebookLM新機能の全貌」今週のAIニュースまとめ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

AI系YouTuberのミライさんが、自身のチャンネルで公開した動画「【週刊最新AIツール&ニュース】テキスト･画像から3D空間を構築できる『Marble』/温かみのある会話のできるAIモデル『GPT-5.1』/NotebookLMに4つの新機能実装」内で、ここ1週間の間に登場した注目のAIツールや最新AI関連ニュースをわかりやすく解説した。



最初に紹介されたのは、World Labsが一般公開したAIツール「Marble」。ミライさんは「テキストや画像から実際に動き回れるリアルな3D空間を生成できる」とその革新性を力説。誰でも簡単にログインして「フォームに作りたい3D世界の文言を入力、クリエイトボタンを押せば3D空間が生成、探検できる」と実用的な手順を説明した。加えて、「サブスクプランに登録で複数画像や3Dファイルも使える」と、ユーザーの幅広い活用を推奨した。



続いてOpenAIの最新AIモデルGPT 5.1については、「温かみのある会話ができるようになり、ユーザーの指示をより正確に理解」と進化した会話性能に注目。さらに「回答を迅速に出力するインスタント型と、じっくり考えるシンキング型の2つのモデルで展開」とバリエーションも紹介し、「ChatGPTの設定に新たなプリセットが追加」「無料プランにも順次搭載予定」と、日常使いでも恩恵を受けられるポイントを挙げた。



またGoogleの「NotebookLM」では、「何百ものウェブサイトを自動巡回し、ソース付きのレポートも作れるディープリサーチ機能」など、AIによる情報収集の革新を伝えたほか、「チャット履歴が残るようになった」など、ユーザビリティの向上も紹介した。



このほか「百度(Baidu)の最新AIモデル『ERNIE 5.0』」「AIエージェントマーケット『MuleRun 2.0』」「ChatGPTのグループチャット機能」など目白押しの新AI機能・サービスを次々に解説。



ニュースセクションでは、「ソフトバンクグループがAI投資好調で純利益2.9倍」や「Anthropicが米国で500億ドル規模のAIデータセンター建設」など国内外の巨大投資を紹介。三菱UFJのChatGPT導入による「AIバンク」構想や、Google DeepMindのゲームAI、著作権訴訟の動向、AIスタートアップの大型資金調達、人材の移籍情報まで、幅広く最新トピックを伝えた。



ミライさんは最後に「AIツールに興味のある方は、ぜひ自分の手で試してみてください」と呼びかけ、動画で紹介した全てのリンクを概要欄に案内。「それでは次回の動画でお会いしましょう」と締めくくった。