高体連とJFAが仙台育英の選手権出場辞退を受け声明「宮城県代表の取扱について現在調整中」

全国高等学校体育連盟と日本サッカー協会（JFA）は14日、今月11日に『第104回全国高校サッカー選手権大会』の宮城県代表チームである仙台育英学園高等学校から出場を辞退する旨の連絡があったことを公表。宮城県代表の取扱については調整中であることを発表した。



仙台育英は今月2日に行われた第104回全国高校サッカー選手権大会宮城県予選の決勝戦で聖和学園と対戦し、2−1で勝利して2大会ぶりの全国大会出場を決めていたが、サッカー部内でいじめがあったことが判明。12日に「いじめ重大事態」についての声明を発表し、選手権の出場を辞退することを明らかにしていた。



なお、選手権の組み合わせ抽選会は今月17日に行われる予定となっている。