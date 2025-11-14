第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝）が来年１月２、３日に行われる。

１０月の出雲全日本大学選抜駅伝では国学院大が２連覇を果たし、早大が２位。今月の全日本大学駅伝では駒大が２年ぶりに王座を奪還し、中大が２位に入った。箱根３連覇を目指す青学大は出雲７位、全日本３位。混戦模様を呈する戦いぶりから５強を中心とした有力校の戦力を分析する。

群を抜く箱根路への調整力

前回総合優勝を果たしたメンバーから、６人が抜けた影響は確かに大きい。ただ、原晋監督は「実戦経験は不足しているが、練習では前回の最強軍団と遜色ない」と下を向くことはない。

出雲は１４年ぶりにトップ５を逃したが、全日本では明るい材料もあった。序盤の出遅れから６区の飯田翔大（かいと）（２年）が区間賞、７区でエース黒田朝日（４年）が区間新で巻き返した。

課題は黒田朝頼みからの脱却。飯田は「頼りっぱなしでなく、自分がやらないといけない」と決意を示す。前回１０区区間賞の小河原陽琉（ひかる）（２年）は往路投入が見込めるまでに成長。実績のある塩出翔太（４年）らもおり、層自体は厚い。

原監督は特殊区間の５、６区について「めどが立った」とし、「たまたまでは（直近）１１大会で８度優勝はできない」。箱根に向けた抜群の調整力で、３連覇を見据える。（井上敬雄）