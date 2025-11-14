ＮＩＴＴＡＮ<6493.T>は今年に入り２００円台から７００円台へ居どころを変えたものの、舶用部品事業は堅調な状況が続くと見込まれており、収益拡大の期待から戻り余地はなお大きいと言えそうだ。



同社は自動車向けのエンジンバルブを主力とし、船舶用にも展開。舶用中速エンジン向けのエンジンバルブのグローバルシェアは推定で７割に上る。２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の売上高は前年同期比４．４％減の２４４億４０００万円と減収ながら、営業利益は同８．２倍の１７億２５００万円、最終損益は１３億８０００万円の黒字（前年同期は８００万円の赤字）と損益状況は大きく改善。北米の生産体制の効率化による効果に加え、舶用部品事業の収益性が改善し、大幅な営業増益となった。



国策で造船業界を復活させようとする機運が高まるなか、舶用部品の中期的な需要環境は良好と捉えるべきだろう。ＰＢＲ（株価純資産倍率）は０．６倍台。０６年の高値と２０年安値の半値戻しの水準は８５６円どころとなっている。（碧）



出所：MINKABU PRESS