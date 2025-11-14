この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「30年間続く景気の悪さでこの3つの当てはまる会社は完全終了します。経営者として生き残りたい人は今すぐ見て対策をしてください。」という刺激的なタイトルでYouTube動画を公開したのは、数多くの会社の倒産危機を救ってきた“倒産させないプロ”であり、黒字社長の市ノ澤翔氏だ。動画内で市ノ澤氏は、現在社会全体が不景気であることを前提に「景気が悪いと企業も危険なんですかね？」との問いに「特に景気の影響を受けやすい企業は、景気の悪化と一緒にどんどん右肩下がりになるよね」と警鐘を鳴らした。



市ノ澤氏によれば、景気悪化で危険に陥りやすい企業にはいくつかの特徴がある。まず、生活必需品以外の商品やサービスを提供している会社は景気の波をもろに受けやすいとし、「娯楽施設や外食産業などは、最初に削られる対象になりがちだ」と解説。さらに「仕入れ先が海外に依存している製造業」も、為替変動の影響が大きく仕入れコストの上昇を招きやすいため要注意だと強調した。また、「需要と供給のバランスを理解せず、流行に安易に乗る企業は“波に乗るのが遅ければ大怪我する”」と、タピオカや唐揚げ専門店のブームを例に挙げながら、参入タイミングの重要性を語った。



市ノ澤氏は「日本人の常識やばいっすね」とバッサリ。日本人は「物価が上がらないのが当たり前」という意識が根付き過ぎており、少し価格を上げただけで苦情が殺到する現状を「これってもうみんなで貧乏になる道を進みましょうって言ってるのと同じ」と断じた。利益を出さず節税ばかりを優先する経営者に対しても、「利益出たら税金かかっちゃうから利益出さない方がいいよねとか言ってたら、吹けば飛ぶような弱い会社にしかならない」と厳しく言及。



さらに、市ノ澤氏は「内部留保を積み上げることが強い会社づくりに不可欠」と説き、「ちょっとやそっと業績が悪化しても耐えられる体力をつけよう」と力説。加えて、「トレンドや情報はいち早くキャッチしつつ、普遍的な商売で堅実に黒字を支出せよ」とアドバイスした。人との直接の情報交換や学びの場への投資も原則だという。



締めくくりには、「会社や経営の数字を学ぶことは必ず経営に役立つ。経営や財務、資産構築のノウハウを身につけ、キャッシュリッチな経営者を目指そう」と視聴者にエール。「経営のことならこのチャンネルを見れば勉強できる」と再度強調し、事業相談も気軽に受け付けているとPRしている。



市ノ澤氏の「不景気で倒産しないための鉄則」は、今苦しむ中小企業経営者にとって必見の内容となった。