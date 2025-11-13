ミライトワンが後場上げ幅を拡大、上期営業利益が６８％の大幅増益で着地 ミライトワンが後場上げ幅を拡大、上期営業利益が６８％の大幅増益で着地

ミライト・ワン<1417.T>が後場終盤になって上げ幅を拡大している。午後３時ごろに発表した９月中間期連結決算が、売上高２５８８億３６００万円（前年同期比３．６％増）、営業利益７８億５１００万円（同６７．８％増）、純利益４６億２５００万円（同３．３倍）と大幅増益で着地したことが好感されている。



ＮＴＴ向け工事でモバイル工事の受注・売上高が増加したことに加えて、アクセス工事でも売り上げが増加。また、環境・社会イノベーション事業で電気・空調工事の売り上げが伸長したことや、ＩＣＴソリューション事業でグローバル事業、物販が堅調に推移したことも寄与した。なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高６２００億円（前期比７．２％増）、営業利益３４０億円（同２１．５％増）、純利益２１０億円（同２２．２％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS