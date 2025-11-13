【ライザ＆クラウディア＆リラ 水着 Ver. セット】 発売日：11月上旬 価格：56,100円 セール価格：49,423円

楽天ブックスにて、「Solarain」ブランドから発売中のフィギュア「ライザ＆クラウディア＆リラ 水着 Ver. セット」が特別価格で販売されている。セール価格は11%オフの49,423円。

本商品は、TVアニメ「ライザのアトリエ ～常闇の女王と秘密の隠れ家～」に登場する「ライザリン・シュタウト（以下、ライザ）」、「クラウディア・バレンツ（以下、クラウディア）」、「リラ・ディザイアス（以下、リラ）」の3人を水着姿で再現したフィギュアセット。それぞれ1/7スケールで立体化されている。

太陽のような明るい笑顔がまぶしい「ライザ」は、元気いっぱいで健康的なボディラインをこだわり再現。また風になびく金髪が際立つ「クラウディア」は軽やかな水着とキラキラとした笑顔が可愛いフィギュアに仕上がっている。そして凛々しいポーズで風を浴びる「リラ」は、鍛え抜かれたボディラインと、セクシーな水着の美しさを兼ね備えた姿が再現されている。

3体の台座は組み合わせ可能。台座を繋げると夏の海辺シーンが完成し、アニメのワンシーンを切り取ったかのような展示が可能となっている。

「ライザ＆クラウディア＆リラ 水着 Ver. セット」

【サイズ】

全高：ライザ約230mm/クラウディア約240mm/リラ約240mm

【ライザ】【クラウディア】【リラ】

3体の台座は組み合わせ可能

(C) コーエーテクモゲームス/「ライザのアトリエ」製作委員会