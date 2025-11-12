住友精化<4008.T>が急動意している。午後２時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高は従来予想の１４５０億円（前期比１．７％減）を据え置きつつ、営業利益を９０億円から１１３億円（同５．５％増）へ上方修正したことが好感されている。原燃料価格が海外において低下していることや、為替市場において日本円が特に人民元に対して下落していることなどの影響を織り込んだ。なお、純利益は事業構造改善費用に加えて、顧客に対する製品代金の過剰請求に関する協議の状況を鑑み、過剰請求関連費用の増加を見込むことから、６７億円から４４億円（同２６．２％減）へ下方修正した。



同時に発表した９月中間期決算は、売上高７２７億５００万円（前年同期比１．７％減）、営業利益５８億８１００万円（同１９．９％増）、純利益３２億７５００万円（同１．６％減）だった。



また、上限を２１万株（自己株式を除く発行済み株数の１．６０％）、または１０億円とする自社株買いを実施すると発表しており、これも好材料視されている。取得期間は１１月１３日から来年３月３１日までで、資本効率向上と株主還元充実を図るとともに、機動的な資本政策を遂行することが目的としている。



