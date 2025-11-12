この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

デリバリー配達員YouTuberのレクターが、自身のチャンネルで「ゴーストレストランの加盟し過ぎで“調理待ち”ばかり… 何とかなりませんか？」と題した動画を公開。動画内でレクター氏は、自身の担当エリアのある加盟店でゴーストレストランの加盟し過ぎで慢性的な調理待ちが発生し、現場の配達員や注文者が被害を被っている現状について語った。



レクター氏は「私のエリアで、とあるお店が結構ゴーストレストランに加盟してるんですね。注文はありがたいんですけど、毎回訪れると調理待ちばかりが発生する」と苦言。特に深刻なのは、店舗側が「従業員2人だけで、店長とアルバイトで回している」ケースで、「明らかに毎回てんやわんやしている」「待たされない確率が2割くらい」と、現場の混乱ぶりを明かした。



さらに問題視したのが店舗側の態度。「配達員が到着しても明らかに高圧的な態度だったり、調理待ちの際にごめんなさいの一言を一度も聞いたことがない」と述べ、「こういうお店は改善する気が全くない」と指摘。加えて「従業員を増やすか、あるいはゴーストレストランの加盟数を制限すべき」と現場視点の提案も口にした。



一方で、バーガーキング（横浜市内の店舗）では「店頭価格で提供しているロケットナウ加盟当初はピックの待ち時間が長かったが、最近は5分程度まで改善。店員さんの『申し訳ございません』という態度も救い」と明かし、「高圧的で改善の兆しがないところと比べて、改善努力を感じる店舗もある」と店舗ごとの差を強調した。



多くの視聴者から「その店を避ければ？」という意見が寄せられる一方、「ダブルでくっついてくるので解体できない場合が多く、中都市＋自転車稼働では効率的に稼ぐため避けることが難しい」と現場の事情を説明。「下手に注文を断ると報酬が大きく下がったり、インセンティブ達成も難しくなったりする」と、配達員目線ならではの悩みも吐露した。



最後にレクター氏は「こうした店舗にはそもそもペナルティがなく、待たされる配達員や注文者だけが損をする仕組みなのはおかしい」「プラットフォーム側が調理待ち時間のデータを活用し、改善を促すべき」と提案。「この問題について、皆さんのエリアでも同じような店舗はありませんか？コメントで教えてください」と呼びかけ、動画を締めくくった。