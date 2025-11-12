保土谷は大幅続落、有機ＥＬ材料が伸び悩み２６年３月期業績予想を一転営業減益へ下方修正 保土谷は大幅続落、有機ＥＬ材料が伸び悩み２６年３月期業績予想を一転営業減益へ下方修正

保土谷化学工業<4112.T>は大幅続落している。１１日の取引終了後、２６年３月期の連結業績予想について、売上高を５００億円から４７０億円（前期比３．２％減）へ、営業利益を５０億円から３５億円（同２８．２％減）へ、純利益を３０億円から２０億円（同３７．１％減）へ下方修正し、営業増益予想から一転して減益予想としたことが嫌気されている。



機能性色素セグメントにおける有機ＥＬ材料の販売が、前年同期にスマートフォン向けに加えタブレット端末向けでの需要が集中した反動もあって想定ほどには伸びず、上期業績が計画を下回ったことなどが要因としている。なお、同時に発表した９月中間期決算は、売上高２２５億４６００万円（前年同期比１５．３％減）、営業利益１５億３２００万円（同６４．８％減）、純利益１２億３４００万円（同５１．６％減）だった。



出所：MINKABU PRESS